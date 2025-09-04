Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
DEEBOT X11 OmniCyclone da ECOVACS

Novo aspirador-robô da ECOVACS tem suporte ao HomeKit, recarga eficaz e mais

Luiz Gustavo Ribeiro
04/09/2025 • 17:40
Leitura de 2 minuto

A ECOVACS anunciou hoje o lançamento do seu mais novo aspirador-robô e esfregão, o DEEBOT X11 Omnicyclone. O aspirador, compatível com o HomeKit, conta com melhorias na bateria, suporte a recursos IA e um sistema de escalada 4WD que pode alcançar alturas maiores em cômodos.

Publicidade

O X11 inclui a tecnologia de carregamento rápido PowerBoost GaN 1Gallium nitride, ou nitreto de gálio., possibilitando que ele recarregue gradualmente enquanto limpa o esfregão e esvazia o recipiente de pó. Os rápidos picos de energia garantem que ele limpe por mais tempo sem precisar parar muito para recarregar.

DEEBOT X11 OmniCyclone da ECOVACS

O novo modelo também possui uma Omni Station atualizada que não requer mais um saco de pó. Em vez disso, há um recipiente de pó que coleta o pó aspirado pelo robô. A fabricante afirma que o sistema atualizado utiliza uma separação em vários estágios para eliminar possíveis entupimentos causados ​​por poeira e detritos, tudo isso sem a necessidade de sacos de pó descartáveis.

DEEBOT X11 OmniCyclone da ECOVACS

Ademais, o X11 conta com um novo sistema de escalada 4WD que permite manobrar em superfícies mais altas. Ele utiliza pequenas alavancas que se acionam quando necessário e pode escalar obstáculos de até 4cm.

DEEBOT X11 OmniCyclone da ECOVACS

Por fim, o rolo Ozmo, que a ECOVACS tem utilizado nas últimas versões de seus aspiradores-robôs, foi aprimorado no X11. Ele possui uma estrutura de nylon, que permite a remoção de manchas secas e gordura com mais eficiência. Isso também permite que o sistema de limpeza de bordas seja capaz de se adaptar a cantos de até 15mm para um melhor alcance de rodapés — sem danificar paredes ou móveis.

Publicidade

O DEEBOT X11 Omnicyclone custa oficialmente US$1.500, mas pode ser adquirido no site da ECOVACS e na Amazon americana por US$1.200 a partir de hoje.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via Notebookcheck

Notas de rodapé

  • 1
    Gallium nitride, ou nitreto de gálio.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Apple patenteia sistema de controle de luminosidade para headsets e óculos
Posts relacionados