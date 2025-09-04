Novo aspirador-robô da ECOVACS tem suporte ao HomeKit, recarga eficaz e mais

A ECOVACS anunciou hoje o lançamento do seu mais novo aspirador-robô e esfregão, o DEEBOT X11 Omnicyclone. O aspirador, compatível com o HomeKit, conta com melhorias na bateria, suporte a recursos IA e um sistema de escalada 4WD que pode alcançar alturas maiores em cômodos.

O X11 inclui a tecnologia de carregamento rápido PowerBoost GaN , possibilitando que ele recarregue gradualmente enquanto limpa o esfregão e esvazia o recipiente de pó. Os rápidos picos de energia garantem que ele limpe por mais tempo sem precisar parar muito para recarregar.

O novo modelo também possui uma Omni Station atualizada que não requer mais um saco de pó. Em vez disso, há um recipiente de pó que coleta o pó aspirado pelo robô. A fabricante afirma que o sistema atualizado utiliza uma separação em vários estágios para eliminar possíveis entupimentos causados ​​por poeira e detritos, tudo isso sem a necessidade de sacos de pó descartáveis.

Ademais, o X11 conta com um novo sistema de escalada 4WD que permite manobrar em superfícies mais altas. Ele utiliza pequenas alavancas que se acionam quando necessário e pode escalar obstáculos de até 4cm.

Por fim, o rolo Ozmo, que a ECOVACS tem utilizado nas últimas versões de seus aspiradores-robôs, foi aprimorado no X11. Ele possui uma estrutura de nylon, que permite a remoção de manchas secas e gordura com mais eficiência. Isso também permite que o sistema de limpeza de bordas seja capaz de se adaptar a cantos de até 15mm para um melhor alcance de rodapés — sem danificar paredes ou móveis.

O DEEBOT X11 Omnicyclone custa oficialmente US$1.500, mas pode ser adquirido no site da ECOVACS e na Amazon americana por US$1.200 a partir de hoje.

