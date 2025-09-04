Navegue

Profit é um app para acompanhar os seus investimentos em um só lugar

Douglas Nascimento
04/09/2025 • 20:59
Profit

Acompanhar e gerenciar todos os seus investimentos pode não ser uma tarefa muito fácil, e é por isso que existem alguns softwares que se propõem a fazer essa tarefa — como o Profit, um app moderno e seguro para controle de investimentos disponível para macOS, iOS e iPadOS.

O foco do Profit é permitir acompanhar todos os investimentos em um único lugar, já que ele suporta vários tipos de contas, corretoras e moedas, bem como variados tipos de investimentos (como ações, EFTs e criptomoedas) — tudo com importação automática, sem planilhas.

Profit

Registrando todas as transações realizadas, o app fornece uma análise detalhada da performance do seu portfólio de investimentos, bem como compara seus resultados com benchmarks e permite visualizar um histórico de posições para ver como estava seu portfólio em uma data específica.

Um grande diferencial do app é o cuidado com a privacidade, uma vez que, ao contrário do que ocorre em outros softwares do gênero, seus dados e cálculos permanecem no dispositivo — embora seja possível ativar a sincronização entre dispositivos via iCloud.

Profit

O Profit pode ser baixado gratuitamente e permite fazer até 50 transações de graça em uma única conta. Para ir além, é preciso obter a versão Pro, a qual pode ser adquirida tanto em formato de assinatura (R$25/mês ou R$230/ano) ou por meio de uma compra vitalícia (R$500).

via 9to5Mac

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
