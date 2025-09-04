Promoções na App Store: El Hijo, unmemory, SkySafari e mais!

Nesta quinta-feira, aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!
El Hijo, desenvolvido pelo pessoal da HandyGames, é um jogo que lhe coloca em uma aventura em busca da sua mãe. Comece a sua jornada em um mosteiro, passe pelos perigosos desafios de um deserto e enfrente o crime e os vilões de uma cidade fronteiriça na busca pelo seu objetivo final.
A jornada começa quando um agricultor e o seu filho são atacados por bandidos que arrasam o seu sítio. A mãe decide deixar o menino num mosteiro isolado para o proteger. No entanto, algo estranho acontece lá e ele planeja a sua fuga.
Confira o trailer:
Sem violência e com foco na resolução de enigmas divertidos — e algumas vezes complicados —, o jogo é uma boa oferta e garantia de diversão para o final de semana que está chegando!
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$100 em descontos:
Jogos
Jogo de estratégia.
Um “não jogo”.
Jogo de aventura.
Aplicativos
Guia do céu.
Utilitário para aquarismo.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 😎