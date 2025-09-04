Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Redesenhado, app Strava para Apple Watch ganha recurso Live Segments

Luiz Gustavo Ribeiro
04/09/2025 • 14:22

O Strava, app de monitoramento de exercícios mais popular do mundo, está liberando o que chama de uma experiência “mais limpa e intuitiva” para o Apple Watch com um app redesenhado.

Publicidade

Conforme divulgado hoje, o design atualizado ajuda os atletas a “permanecerem em movimento”, desde iniciar uma atividade rapidamente até visualizar estatísticas de desempenho (como ritmo, distância, tempo e frequência cardíaca) facilmente.

App redesenhado do Strava para Apple Watch

Há, ainda, uma novidade: o recurso Live Segments, já disponível em outros dispositivos, que fornece dados de desempenho em tempo real sobre trechos favoritos ou populares de uma rota. Com ele, os atletas verão um círculo e um banner mostrando o segmento que se aproxima. Ao entrarem no segmento, o círculo é atualizado em tempo real para refletir o progresso e se estão atrás ou à frente do seu recorde pessoal. Os resultados são exibidos no final do segmento, antes de retornar à tela de gravação padrão.

Segundo a desenvolvedora, os usuários podem esperar um “investimento contínuo” no aplicativo do Strava para Apple Watch, com recursos adicionais disponíveis ainda neste ano. O aplicativo redesenhado já está disponível para download na App Store.

via The Verge

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Trailer da 3ª temporada de “O Viajante Relutante, com Eugene Levy” é liberado pelo Apple TV+
Próx. Post

Samsung anuncia linha de tablets ultrafinos Galaxy Tab S11, além do Galaxy S25 FE
Posts relacionados