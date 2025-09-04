Redesenhado, app Strava para Apple Watch ganha recurso Live Segments

O Strava, app de monitoramento de exercícios mais popular do mundo, está liberando o que chama de uma experiência “mais limpa e intuitiva” para o Apple Watch com um app redesenhado.

Conforme divulgado hoje, o design atualizado ajuda os atletas a “permanecerem em movimento”, desde iniciar uma atividade rapidamente até visualizar estatísticas de desempenho (como ritmo, distância, tempo e frequência cardíaca) facilmente.

Há, ainda, uma novidade: o recurso Live Segments, já disponível em outros dispositivos, que fornece dados de desempenho em tempo real sobre trechos favoritos ou populares de uma rota. Com ele, os atletas verão um círculo e um banner mostrando o segmento que se aproxima. Ao entrarem no segmento, o círculo é atualizado em tempo real para refletir o progresso e se estão atrás ou à frente do seu recorde pessoal. Os resultados são exibidos no final do segmento, antes de retornar à tela de gravação padrão.

Segundo a desenvolvedora, os usuários podem esperar um “investimento contínuo” no aplicativo do Strava para Apple Watch, com recursos adicionais disponíveis ainda neste ano. O aplicativo redesenhado já está disponível para download na App Store.

via The Verge