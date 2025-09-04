Navegue

Roborock lança nova linha de robôs, incluindo cortadores de grama

Luiz Gustavo Ribeiro
04/09/2025 • 20:35

A Roborock, conhecida por seus aspiradores-robôs, está entrando em uma nova categoria de produtos: robôs cortadores de grama. Ela revelou um trio de modelos do tipo, incluindo o topo-de-linha RockMow Z1, o RockMow S1 e o RockNeo Q1.

No caso do RockMow Z1, as rodas dianteiras possuem um motor de direção independente, que, segundo a Roborock, permite curvas mais suaves e ajuda o dispositivo a evitar derrapagens em inclinações. Ele também possui um sistema de suspensão projetado para mantê-lo estável durante o funcionamento, permitindo cortes mais uniformes, além de uma lâmina que corta a até 3cm de profundidade.

RockMow Z1

O RockMow Z1 combina o sistema de navegação cinemática em tempo real por satélite com localização e mapeamento visual simultâneos para ajudá-lo a percorrer o jardim. Além disso, a Roborock afirma que o modelo corta 5.000 metros quadrados a cada 24 horas e observa que você pode até mesmo fazer com que ele crie certos padrões ou textos na grama usando o aplicativo da empresa.

Já o RockMow S1 vem com menos recursos, mas oferece mapeamento inteligente com inteligência artificial e pode subir pequenos aclives, deslizando entre passagens estreitas de até 70 centímetros. Ele também é mais lento, cobrindo até 1.000 metros quadrados em 24 horas.

RockMow S1

O RockNeo Q1, por sua vez, foi projetado para a “manutenção diária do gramado”, com mapeamento inteligente com inteligência artificial e capacidade de corte de bordas de 3cm. A Roborock também implementou um modo que o impede de cortar a grama à noite para não incomodar animais noturnos.

RockNeo Q1

A fabricante ainda não divulgou detalhes de preços ou disponibilidade dos seus robôs cortadores de grama.

Qrevo Curv 2 Pro

A Roborock também anunciou o Qrevo Curv 2 Pro — novo modelo da linha Qrevo Curv que vem com um sistema de esfregão de dupla rotação que se desprende automaticamente antes de passar sobre carpetes, ajudando a mantê-los secos.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro

Com apenas 7,98cm de espessura, o Qrevo Curv 2 Pro é 2,5cm mais fino do que em o modelo anterior e pode retrair a sua torre LiDAR, permitindo que ele deslize sob móveis. Ele compartilha algumas semelhanças com o seu antecessor, como um chassi que permite que o robô aspirador se levante e limpe carpetes de até 3cm de espessura.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro

Ele também possui uma escova antiemaranhamento e uma versão aprimorada do dock com lavagem com esfregão de água quente a 100º. Atualmente, o Qrevo Curv 2 Pro está disponível apenas na União Europeia por 1.300€ e não há informações se ele será lançado nos Estados Unidos ou em outros países.

Outras novidades e atualizações

A Roborock também anunciou algo curioso: uma lavadora e secadora combinadas com um compartimento secreto para robôs aspiradores de pó. A lavadora e secadora é essencialmente a Roborock Zeo One, lançada originalmente em 203. Trata-se de uma lavadora e secadora inteligente com um painel frontal de vidro e um painel de controle oculto na parte superior. Na base, há um compartimento onde o aspirador-robô pode se acoplar.

Máquina de lavar da Roborock com robô-aspirador
Imagem: Gizmodo

Quando chega a hora de o robô limpar, a portinhola se abre e ele sai para fazer seu trabalho, retornando quando termina para carregar e esvaziar a máquina. O painel frontal também é removível, permitindo o acesso ao saco do aspirador.

Chamado de 4-in-1 Household Cleaning Combo por enquanto, ele ainda não tem preço nem data de lançamento.

Por fim, a empresa também anunciou uma atualização para o aspirador-robô Saros Z70, anunciado no começo deste ano, a qual permitirá que usuários tirem fotos para definir até 50 objetos adicionais no aplicativo. A nova versão também permitirá que os usuários interajam com o Omnigrip, braço mecânico do robô, com um novo modo de programação.

via The Verge [1, 2], Gizmodo

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
