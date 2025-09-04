Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Samsung anuncia linha de tablets ultrafinos Galaxy Tab S11, além do Galaxy S25 FE

Luiz Gustavo Ribeiro
04/09/2025 • 14:40

Dias após a Apple anunciar o seu próximo evento especial para 9 de setembro, a Samsung decidiu revelar as suas novas apostas para o mercado de tablets e smartphones ao apresentar a linha Galaxy Tab S11 e o Galaxy S25 FE.

Publicidade

Na ponta dos tablets, a nova linha é composta pelo Galaxy Tab S11 e o Galaxy Tab S11 Ultra, os quais se inspiram no aspecto ultrafino dos iPads Pro com chip M4 e chegam com apenas 5,1mm — a mesma espessura dos tablets da Maçã.

YouTube video

No mais, a tela do Galaxy Tab S11 Ultra manteve as 14,6 polegadas do modelo anterior, enquanto o Galaxy Tab S11 tem 11″, marcando a descontinuação do modelo Plus de 12,4″.

Por dentro, esses tablets são equipados com o chip MediaTek Dimensity 9400+ e possuem 12GB de RAM 1Random access memory, ou memória de acesso aleatório. (ou até 16GB, no Galaxy Tab S11 Ultra de 1TB). Ambos os tablets têm carregamento de 45W, alto-falantes quádruplos, sensor de impressão digital sob a tela e slot para cartão microSD.

Em termos de bateria, o Tab S11 tem um componente de 8.400mAh, enquanto o Ultra é equipado com um de 11.600mAh.

YouTube video

Assim como o Galaxy S25 Ultra, a Samsung está abandonando o suporte ao Bluetooth na S Pen do Galaxy Tab S11. A S Pen incluída ainda está lá, mas é limitada a interações muito próximas da tela. Isso remove alguns gestos no ar e a capacidade de usar a caneta como controle remoto para a câmera.

Publicidade

Além disso, os lançamentos anteriores do Galaxy Tab tinham um dock magnético na parte traseira do tablet para segurar a S Pen — mas, nos novos modelos, a S Pen é acoplada à lateral do tablet, assim como o Apple Pencil no iPad.

Publicidade

O Galaxy Tab S11 e o Tab S11 Ultra já estão disponíveis (nas cores cinza e prata) em alguns mercados a partir de US$800 e US$1.200, respectivamente.

Galaxy S25 FE

Como dissemos, a Samsung também aproveitou para lançar o Galaxy S25 FE, a quinta adição à sua linha Galaxy S25 deste ano.

Posts relacionados

O tamanho da tela permanece o mesmo do modelo anterior, com 6,7″, resolução Full HD+ e taxa de atualização dinâmica de até 120Hz. Por dentro, ele é equipado com um chipset Exynos 2400, além de 8GB de RAM.

YouTube video

A bateria recebeu uma ligeira atualização, agora com 4.900mAh e suporte para carregadores de 45W. Além disso, a Samsung destaca que o Galaxy S25 FE possui uma câmara de vapor 13% maior, o que deve ajudar no gerenciamento de calor.

Publicidade

A configuração de câmera tripla mantém o sensor grande-angular de 50 megapixels, o ultra-angular de 12MP e a teleobjetiva de 8MP com zoom de 3x. A câmera frontal para selfies recebeu um upgrade de 10MP para 12MP.

O Galaxy S25 FE está disponível para compra somente em mercados selecionados por enquanto, nas cores branca, marinho, icyblue e jetblack. Seus preços partem de US$650.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Notas de rodapé

  • 1
    Random access memory, ou memória de acesso aleatório.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Redesenhado, app Strava para Apple Watch ganha recurso Live Segments
Próx. Post

Criminosos admitem fraude de US$16 mi envolvendo devoluções de iPhones e outros dispositivos falsos
Posts relacionados