Samsung anuncia linha de tablets ultrafinos Galaxy Tab S11, além do Galaxy S25 FE

Dias após a Apple anunciar o seu próximo evento especial para 9 de setembro, a Samsung decidiu revelar as suas novas apostas para o mercado de tablets e smartphones ao apresentar a linha Galaxy Tab S11 e o Galaxy S25 FE.

Publicidade

Na ponta dos tablets, a nova linha é composta pelo Galaxy Tab S11 e o Galaxy Tab S11 Ultra, os quais se inspiram no aspecto ultrafino dos iPads Pro com chip M4 e chegam com apenas 5,1mm — a mesma espessura dos tablets da Maçã.

No mais, a tela do Galaxy Tab S11 Ultra manteve as 14,6 polegadas do modelo anterior, enquanto o Galaxy Tab S11 tem 11″, marcando a descontinuação do modelo Plus de 12,4″.

Por dentro, esses tablets são equipados com o chip MediaTek Dimensity 9400+ e possuem 12GB de RAM (ou até 16GB, no Galaxy Tab S11 Ultra de 1TB). Ambos os tablets têm carregamento de 45W, alto-falantes quádruplos, sensor de impressão digital sob a tela e slot para cartão microSD.

Em termos de bateria, o Tab S11 tem um componente de 8.400mAh, enquanto o Ultra é equipado com um de 11.600mAh.

Assim como o Galaxy S25 Ultra, a Samsung está abandonando o suporte ao Bluetooth na S Pen do Galaxy Tab S11. A S Pen incluída ainda está lá, mas é limitada a interações muito próximas da tela. Isso remove alguns gestos no ar e a capacidade de usar a caneta como controle remoto para a câmera.

Publicidade

Além disso, os lançamentos anteriores do Galaxy Tab tinham um dock magnético na parte traseira do tablet para segurar a S Pen — mas, nos novos modelos, a S Pen é acoplada à lateral do tablet, assim como o Apple Pencil no iPad.

Publicidade

O Galaxy Tab S11 e o Tab S11 Ultra já estão disponíveis (nas cores cinza e prata) em alguns mercados a partir de US$800 e US$1.200, respectivamente.

Galaxy S25 FE

Como dissemos, a Samsung também aproveitou para lançar o Galaxy S25 FE, a quinta adição à sua linha Galaxy S25 deste ano.

O tamanho da tela permanece o mesmo do modelo anterior, com 6,7″, resolução Full HD+ e taxa de atualização dinâmica de até 120Hz. Por dentro, ele é equipado com um chipset Exynos 2400, além de 8GB de RAM.

A bateria recebeu uma ligeira atualização, agora com 4.900mAh e suporte para carregadores de 45W. Além disso, a Samsung destaca que o Galaxy S25 FE possui uma câmara de vapor 13% maior, o que deve ajudar no gerenciamento de calor.

Publicidade

A configuração de câmera tripla mantém o sensor grande-angular de 50 megapixels, o ultra-angular de 12MP e a teleobjetiva de 8MP com zoom de 3x. A câmera frontal para selfies recebeu um upgrade de 10MP para 12MP.

O Galaxy S25 FE está disponível para compra somente em mercados selecionados por enquanto, nas cores branca, marinho, icyblue e jetblack. Seus preços partem de US$650.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.