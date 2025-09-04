Satechi apresenta teclado com suporte para iPad/iPhone e mouse sem fio

A Satechi anunciou hoje dois novos acessórios para compor a sua linha OntheGo, voltada a usuários que trabalham em diferentes lugares. O OntheGo Bluetooth Keyboard with Stand e o OntheGo Bluetooth Mouse foram relevados durante a IFA 2025, feira de tecnologia em Berlim (Alemanha).

O teclado traz um design dobrável e compacto, acompanhado de uma capa protetora que se transforma em suporte ajustável para iPhones e iPads (e dispositivos Android/Windows com USB-C) até 13 polegadas. Compatível com orientação vertical e horizontal, o acessório possui teclas com switches do tipo tesoura silenciosas, adequadas para uso em locais compartilhados, podendo ser conectado em até três dispositivos diferentes. A alimentação fica por conta de uma bateria de 360mAh, com recarga via USB-C.

O mouse da mesma linha também aposta na portabilidade. Trazendo um acabamento com ênfase em toques macios e base reforçada, o equipamento possui um botão de ajuste de DPI para personalizar a sensibilidade do cursor e suporte multidispositivo, permitindo alternar entre até três aparelhos com apenas um clique. O acessório entrega até 67 horas de uso contínuo com uma carga e pode ser utilizado enquanto recarrega pela sua porta USB-C.

O OntheGo Bluetooth Keyboard with Stand possui um preço sugerido de US$80, enquanto o OntheGo Bluetooth Mouse sai por US$30. Ambos estão em fase de pré-venda.

