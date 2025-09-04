Navegue

Satechi apresenta teclado com suporte para iPad/iPhone e mouse sem fio

Bruno S. Gentile
04/09/2025 • 16:08
Divulgação/Satechi
OntheGo Bluetooth Keyboard with Stand e OntheGo Bluetooth Mouse

A Satechi anunciou hoje dois novos acessórios para compor a sua linha OntheGo, voltada a usuários que trabalham em diferentes lugares. O OntheGo Bluetooth Keyboard with Stand e o OntheGo Bluetooth Mouse foram relevados durante a IFA 2025, feira de tecnologia em Berlim (Alemanha).

O teclado traz um design dobrável e compacto, acompanhado de uma capa protetora que se transforma em suporte ajustável para iPhones e iPads (e dispositivos Android/Windows com USB-C) até 13 polegadas. Compatível com orientação vertical e horizontal, o acessório possui teclas com switches 1Mecanismos de mola individuais e interruptores que fica sob cada tecla de um teclado mecânico. do tipo tesoura silenciosas, adequadas para uso em locais compartilhados, podendo ser conectado em até três dispositivos diferentes. A alimentação fica por conta de uma bateria de 360mAh, com recarga via USB-C.

O mouse da mesma linha também aposta na portabilidade. Trazendo um acabamento com ênfase em toques macios e base reforçada, o equipamento possui um botão de ajuste de DPI 2Dots per inch, ou pontos por polegada. para personalizar a sensibilidade do cursor e suporte multidispositivo, permitindo alternar entre até três aparelhos com apenas um clique. O acessório entrega até 67 horas de uso contínuo com uma carga e pode ser utilizado enquanto recarrega pela sua porta USB-C.

O OntheGo Bluetooth Keyboard with Stand possui um preço sugerido de US$80, enquanto o OntheGo Bluetooth Mouse sai por US$30. Ambos estão em fase de pré-venda.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via MacRumors

Notas de rodapé

  • 1
    Mecanismos de mola individuais e interruptores que fica sob cada tecla de um teclado mecânico.
  • 2
    Dots per inch, ou pontos por polegada.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
