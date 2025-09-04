Supostas fotos de Controles da Câmera dos “iPhones 17” corroboram opções de cores

Ao que tudo indica, este ano teremos algumas das cores mais vibrantes já lançadas para o iPhone, e um novo vazamento envolvendo o Controle da Câmera (Camera Control) veio para corroborar isso.

Publicidade

Mais cedo, o leaker Sonny Dickson [@SonnyDickson] divulgou no X (antigo Twitter) o que seriam imagens de unidades da versão desse componente para os “iPhones 17” — e, como é possível notar abaixo, elas cobrem tanto as cores dos modelos base quanto dos modelos Pro.

Here’s a closer look at the camera control button for iPhone 17, the color options are looking great. pic.twitter.com/JQBWo5JOdG — Sonny Dickson (@SonnyDickson) September 4, 2025 Veja mais de perto o botão de Controle da Câmera do “iPhone 17”. As opções de cores estão ótimas.

No caso dos modelos mais baratos, se essas imagens forem reais, teremos opções nas cores amarelo, verde, azul, rosa e preto. Já entre os modelos Pro, é possível notar Controles da Câmera nas cores azul escuro, prateada e, é claro, laranja — justamente uma das cores mais ventiladas para os iPhones topos-de-linha deste ano.

Como faltam apenas cinco dias para a revelação dos “iPhones 17”, não precisaremos esperar muito para checar a veracidade desse vazamento. O MacMagazine, é claro, fará a cobertura completa do evento “Awe dropping” (“Queixos vão cair”) aqui no site e no nosso canal do YouTube. Também faremos o liveblogging do evento no X e no Mastodon.

Alguém aí de olho em alguma cor específica? 👀