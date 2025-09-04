Threads agora permite criar posts mais longos, com até 10 mil caracteres

Dias após comentarmos por aqui que o Threads estava testando uma maneira de compartilhar textos mais longos, a rede social da Meta concorrente do X (ex-Twitter), oficializou a novidade.

Publicidade

Com isso, os usuários podem anexar até 10.000 caracteres às suas postagens; antes, o limite era de 500 caracteres. Segundo a Meta, a adição foi projetada pensando nas necessidades dos criadores, pois permite direcionar para conteúdo fora do Threads, bem como formatar o texto em negrito ou sublinhado, tachado e itálico.

Em 2023, o X passou a permitir que assinantes do então Twitter Blue publicassem artigos com até 25.000 caracteres. Usuários em geral, no entanto, há muito tempo contornam as limitações encadeando uma série de posts para compartilhar pensamentos mais longos.

O Threads, contudo, está disponibilizando a possibilidade de criar posts mais longos gratuitamente. Segundo a Meta, também não existem planos de monetizar posts com anexos de texto neste momento.

A empresa afirma ainda que está explorando como federar os anexos de texto mais longos futuramente — já que, pelo menos inicialmente, essas publicações não serão indexadas por mecanismos de busca (como o Google) e nem federadas.