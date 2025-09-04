Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Threads agora permite criar posts mais longos, com até 10 mil caracteres

Luiz Gustavo Ribeiro
04/09/2025 • 15:12
Posts mais longos no Threads

Dias após comentarmos por aqui que o Threads estava testando uma maneira de compartilhar textos mais longos, a rede social da Meta concorrente do X (ex-Twitter), oficializou a novidade.

Publicidade

Com isso, os usuários podem anexar até 10.000 caracteres às suas postagens; antes, o limite era de 500 caracteres. Segundo a Meta, a adição foi projetada pensando nas necessidades dos criadores, pois permite direcionar para conteúdo fora do Threads, bem como formatar o texto em negrito ou sublinhado, tachado e itálico.

Posts mais longos no Threads
Posts mais longos no Threads

Em 2023, o X passou a permitir que assinantes do então Twitter Blue publicassem artigos com até 25.000 caracteres. Usuários em geral, no entanto, há muito tempo contornam as limitações encadeando uma série de posts para compartilhar pensamentos mais longos.

O Threads, contudo, está disponibilizando a possibilidade de criar posts mais longos gratuitamente. Segundo a Meta, também não existem planos de monetizar posts com anexos de texto neste momento.

A empresa afirma ainda que está explorando como federar os anexos de texto mais longos futuramente — já que, pelo menos inicialmente, essas publicações não serão indexadas por mecanismos de busca (como o Google) e nem federadas.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Criminosos admitem fraude de US$16 mi envolvendo devoluções de iPhones e outros dispositivos falsos
Próx. Post

Satechi apresenta teclado com suporte para iPad/iPhone e mouse sem fio
Posts relacionados