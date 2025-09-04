Trailer da 3ª temporada de “O Viajante Relutante, com Eugene Levy” é liberado pelo Apple TV+

O Apple TV+ divulgou o trailer oficial da terceira temporada de “O Viajante Relutante, com Eugene Levy” (“The Reluctant Traveler With Eugene Levy”), série de viagens estrelada pelo ator e comediante canadense Eugene Levy.

Ao longo dos oito episódios, Levy se propõe a explorar o conceito de uma “lista definitiva de viagens” com experiências que muitos sonham em viver ao redor do mundo. Desta vez, o humorista contará com participações de peso, incluindo o Príncipe William, que aparece em cenas descontraídas ao lado do apresentador durante a sua passagem pelo Reino Unido.

Além do herdeiro do trono britânico, a temporada trará ainda o cantor Michael Bublé, a atriz Sarah Levy, o grupo de K-pop NOWZ e o ex-jogador de críquete Rahul Dravid. Entre os guias e convidados locais estão o cantor e ator Eric Nam e o jogador de críquete Jofra Archer.

As viagens levarão Levy aos seguintes países: Áustria, Canadá, Inglaterra, Índia, Irlanda, México, Coreia do Sul e Estados Unidos. Neles, ele viverá experiências como celebrar Dia de los Muertos em Oaxaca, festejar o St. Patrick’s Day na Irlanda e conhecer joias culturais da Índia.

A série é produzida para o Apple TV+ pela Twofour e tem produção executiva de Levy, David Brindley, Nic Patten, Sara Brailsford, Iain Peckham e Lily Fitzpatrick.

A terceira temporada de “O Viajante Relutante, com Eugene Levy” chegará ao Apple TV+ no dia 19 de setembro (uma sexta-feira).

