Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Divulgação/Apple
View on YouTube

Trailer da 3ª temporada de “O Viajante Relutante, com Eugene Levy” é liberado pelo Apple TV+

Bruno S. Gentile
04/09/2025 • 14:05
Leitura de 2 minuto

O Apple TV+ divulgou o trailer oficial da terceira temporada de “O Viajante Relutante, com Eugene Levy” (“The Reluctant Traveler With Eugene Levy”), série de viagens estrelada pelo ator e comediante canadense Eugene Levy.

Publicidade

Ao longo dos oito episódios, Levy se propõe a explorar o conceito de uma “lista definitiva de viagens” com experiências que muitos sonham em viver ao redor do mundo. Desta vez, o humorista contará com participações de peso, incluindo o Príncipe William, que aparece em cenas descontraídas ao lado do apresentador durante a sua passagem pelo Reino Unido.

YouTube video

Além do herdeiro do trono britânico, a temporada trará ainda o cantor Michael Bublé, a atriz Sarah Levy, o grupo de K-pop NOWZ e o ex-jogador de críquete Rahul Dravid. Entre os guias e convidados locais estão o cantor e ator Eric Nam e o jogador de críquete Jofra Archer.

As viagens levarão Levy aos seguintes países: Áustria, Canadá, Inglaterra, Índia, Irlanda, México, Coreia do Sul e Estados Unidos. Neles, ele viverá experiências como celebrar Dia de los Muertos em Oaxaca, festejar o St. Patrick’s Day na Irlanda e conhecer joias culturais da Índia.

Posts relacionados

A série é produzida para o Apple TV+ pela Twofour e tem produção executiva de Levy, David Brindley, Nic Patten, Sara Brailsford, Iain Peckham e Lily Fitzpatrick.

A terceira temporada de “O Viajante Relutante, com Eugene Levy” chegará ao Apple TV+ no dia 19 de setembro (uma sexta-feira).

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Adobe Premiere terá app dedicado para edição de vídeos no iPhone/iPad
Próx. Post

Redesenhado, app Strava para Apple Watch ganha recurso Live Segments
Posts relacionados