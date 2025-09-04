Navegue

Vídeo: hands-on com as principais novidades do watchOS 26!

Rafael Fischmann
04/09/2025 • 19:00
Leitura de 1 minuto

Nos últimos meses, vocês acompanharam por aqui inúmeros vídeos de hands-on dos novos sistemas operacionais da Apple — que finalmente estão prestes a sair do forno.

Um que ainda não havíamos detalhado era o watchOS 26, e aqui está: um vídeo completo com as principais novidades que estão chegando este ano para donos de Apple Watches!

YouTube video
Temos nele, é claro, elementos da interface Liquid Glass, um mostrador Fotos melhorado, um novo gesto de “Flick” para descartar notificações, muitos recursos na área de comunicação, a chegada do app Notas (Notes), um novo visual do app Exercício (Workout) e mais.

Qual a novidade preferida de vocês? 😊

Apoio: NordVPN

Logo - NordVPN

Este vídeo foi patrocinado pela NordVPN, que protege as suas atividades online, tem servidores VPN em mais de 60 países com conexão ultrarrápida, proteção integrada contra ameaças e mais.

A NordVPN está com uma oferta exclusiva oferecendo mais de 70% de desconto e 4 meses de graça em todos os seus planos! Aproveite!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
