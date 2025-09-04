Vídeo: hands-on com as principais novidades do watchOS 26!

Nos últimos meses, vocês acompanharam por aqui inúmeros vídeos de hands-on dos novos sistemas operacionais da Apple — que finalmente estão prestes a sair do forno.

Um que ainda não havíamos detalhado era o watchOS 26, e aqui está: um vídeo completo com as principais novidades que estão chegando este ano para donos de Apple Watches!

Temos nele, é claro, elementos da interface Liquid Glass, um mostrador Fotos melhorado, um novo gesto de “Flick” para descartar notificações, muitos recursos na área de comunicação, a chegada do app Notas (Notes), um novo visual do app Exercício (Workout) e mais.

Qual a novidade preferida de vocês? 😊

