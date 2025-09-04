WhatsApp ganha menu de chamadas unificado; versão Business também terá temas de conversa

O WhatsApp liberou recentemente dois novos recursos, sendo que um deles já está disponível na versão estável do mensageiro para iOS e o outro na sua versão Business beta, a qual pode ser encontrada no TestFlight.

A seguir, vamos destrinchar essas novas adições.

Menu de chamadas unificado

Como notado pelo pessoal do WABetaInfo, a versão estável do WhatsApp (25.23.82) agora conta com um novo menu que aglutina os botões de chamada de vídeo e de chamada de voz em um único lugar, além de permitir que você crie um link para a chamada ou agende uma conversa para um momento específico.

Essa novidade aparece apenas em alguns tipos de conversas, como chats com empresas e bate-papos em grupo. Nesse segundo caso, uma quarta opção é exibida: a possibilidade de escolher com quais participantes de um grupo você deseja iniciar uma chamada de voz ou vídeo.

Além de evitar chamadas desnecessárias com todos os membros de um grupo, esse novo menu também deverá reduzir toques acidentais nos botões de chamada de vídeo e voz, já que agora é necessário tocar mais algumas vezes na tela para iniciar uma conversa desse tipo.

O menu de chamadas unificado já está disponível para todos os usuários do WhatsApp no iOS. Caso ele ainda não tenha aparecido para você, tente atualizar o aplicativo pela App Store.

Temas de conversa no WhatsApp Business

Também de acordo com o WABetaInfo, a beta do WhatsApp Business conta agora com as mesmas opções que permitem customizar os temas de conversa da versão “normal” do mensageiro — disponíveis desde o início do ano.

Assim como no app feito para uso pessoal, os temas de conversas do WhatsApp Business deixam você escolher uma entre várias opções predefinidas de temas. Se nenhuma delas lhe agradar, porém, é possível escolher uma das 38 opções de cores oferecidas pelo mensageiro e combiná-la com um dos wallpapers disponibilizados pelo app (ou com uma foto da sua galeria).

O WhatsApp Business também deixa você selecionar uma cor sólida como imagem de fundo, a qual pode ser personalizada com elementos de design simples, bem como definir um tema para o app como um todo ou criar um para cada conversa individual.

Os temas de conversa estão disponíveis na versão 25.23.10.81 do WhatsApp Business para iOS, disponível no TestFlight. A expectativa é que eles sejam liberados para mais testadores nos próximos dias.