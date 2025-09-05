Navegue

ALOGIC anuncia o primeiro monitor touchscreen 6K do mundo para Mac

Luiz Gustavo Ribeiro
05/09/2025 • 13:49

A fabricante de acessórios e periféricos ALOGIC apresentou, durante a IFA 2025 (em Berlim, Alemanha), suas novas opções de monitores projetados especificamente para usuários de Mac — incluindo um modelo touchscreen com resolução 6K.

A nova linha da empresa também inclui monitores 4K e um novo modelo de monitor ultrawide, além de periféricos, como veremos mais à frente.

Clarity 6K Touch

O principal produto anunciado é o monitor Clarity 6K Touch, que a empresa posiciona como “o primeiro monitor touchscreen 6K do mundo para Macs e PCs”. De fato, o único outro monitor touchscreen 6K que há é o Acer ProCreator PE0, lançado em maio passado, mas ele não é divulgado como sendo voltado para usuários de Mac.

O monitor da ALOGIC tem 32 polegadas oferece uma resolução de 6016×3384 pixels com precisão de cores Adobe RGB/DCI-P3 de 99%. Assim como o Pro Display XDR, da Apple, isso o torna atraente para profissionais que exigem reprodução precisa de cores.

ALOGIC Clarity 6k Touch

No mais, o Clarity 6K Touch oferece integração perfeita com os fluxos de trabalho do Mac. O monitor também suporta funcionalidade multitoque de 10 pontos e compatibilidade com styli.

O monitor vem ainda com Fold Stand da ALOGIC, que pode alternar entre o modo vertical para uso tradicional e uma configuração de mesa de desenho plana para trabalho criativo com a stylus Clarity Active incluída.

O Clarity 6K Touch estará disponível a partir de meados de outubro, por US$2.000.

Monitores Aspekt 4K

Os novos monitores Aspekt UHD 4K Docking estão disponível em versões com e sem touchscreen. Todos, porém, têm 32″ e integram a tecnologia de encaixe da ALOGIC, oferecendo capacidade de carregamento de dispositivos USB de 145W, além de encadeamento em série para vários monitores e conectividade Gigabit Ethernet.

ALOGIC Aspekt 32"

O modelo com toque oferece suporte multitoque de 10 pontos e compatibilidade com stylus. Para profissionais que precisam de conectividade, o modelo Aspekt sem toque possui as mesmas especificações — exceto a touchscreen — a um preço mais acessível.

O que torna esses monitores atraentes para usuários de Mac é a opção Omni Fold Stand, uma base que inclui um encaixe projetado especificamente para acomodar um Mac mini com chip M4.

ALOGIC Aspekt 32"

A versão com tela sensível ao toque custará US$1.800, enquanto a versão sem sairá por US$1.300. Ambas estarão disponíveis a partir de meados de outubro.

Monitor Edge 5K

A ALOGIC também apresentou o monitor Edge 5K Ultrawide de 40″, o qual oferece resolução de 5120x2160p e mantém uma taxa de atualização de 100Hz e brilho de 400 nits, além de incorporar um hub USB-C PD de 90W integrado à estrutura de alumínio e vidro.

ALOGIC Edge 5K

O Edge 5K se torna mais versátil quando combinado com o novo suporte vertical da ALOGIC, permitindo que os usuários combinem dois monitores Edge verticalmente.

O Edge 5K será lançado em 22 de setembro, por US$1.500.

Periféricos

Complementando a linha de monitores, a ALOGIC revelou os novos periféricos Crux e Hush. Eles foram projetados para funcionar com Macs e PCs, segundo a empresa.

O mouse sem fio recarregável Crux possui entrada USB-C e nove botões programáveis ​​com atalhos pré-configurados para macOS e Windows. Esses botões incluem funções como capturar tela, falar com a Siri e trocar de aplicativo.

ALOGIC Crux mouse e Hush teclado

Já o teclado Hush, feito de alumínio 80% reciclável, oferece um layout híbrido otimizado para ambos os sistemas operacionais. Ele inclui atalhos do Office com um único clique e retroiluminação branca.

Tanto o mouse quanto o teclado estarão disponíveis em novembro, por US$100 cada.

via MacRumors

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
