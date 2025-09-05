Autores acusam a Apple de treinar modelo de IA com livros pirateados

A Apple está sendo acusada, em um processo judicial aberto por dois americanos, de usar ilegalmente seus livros para ajudar a treinar seus sistemas de inteligência artificial, conforme informações da Reuters.

Segundo os autores, a Maçã teria copiados certas obras, protegidas com direitos autorais, sem consentimento e sem crédito ou compensação para treinar o modelo OpenELM e, possivelmente, até mesmo os Apple Foundation Models.

O nova-iorquino Grady Hendrix e o residente do Arizona Jennifer Roberson disseram que suas obras faziam parte de um conjunto ainda maior de dados pirateados, de acordo com o processo.

A Apple está construindo parte desse novo empreendimento usando o Books3, um conjunto de dados de livros pirateados protegidos por direitos autorais que inclui as obras publicadas pelos Autores e pela Turma. A Apple usou o Books3 para treinar seus modelos de linguagem OpenELM. A Apple provavelmente também treinou seus Foundation Models usando esse mesmo conjunto de dados pirateado.

Além de solicitar que o processo prossiga como uma ação coletiva, os autores pedem indenização por danos estatutários, danos compensatórios, bem como a restituição e qualquer outra reparação que possa ser permitida por lei. Eles também querem proibir a Apple de praticar a mesma conduta novamente e ordenam “a destruição de todos os modelos e conjuntos de treinamento da Apple Intelligence ou de outros LLMs que incorporem os trabalhos dos autores e dos membros da classe”.

O processo é o mais recente de uma onda de casos em que as Big Techs e empresas de IA são acusadas de violar as proteções legais de obras para treinamento de modelos de suas tecnologias — recentemente, a Anthropic e a OpenAI foram alvos de casos semelhantes.