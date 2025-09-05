Navegue

Backdrop 2.0 chega com wallpapers dinâmicos para a Tela Bloqueada do macOS

Bruno S. Gentile
05/09/2025 • 15:31

A desenvolvedora sueca Cindori anunciou o lançamento do Backdrop 2.0, atualização que faz do aplicativo o primeiro no macOS a permitir a configuração de vídeos personalizados como imagem de fundo na Tela Bloqueada. Até então, o macOS oferecia apenas opções nativas do sistema, sem suporte a criações próprias do usuário.

O recurso permite aplicar o mesmo vídeo tanto na Mesa (Desktop) quando na Tela Bloqueada, com configuração em apenas um clique e compatibilidade com todos os outros wallpapers já disponíveis na plataforma comunitária do app.

Além da novidade, o aplicativo redesenhou sua interface para se adequar ao visual Liquid Glass, que adota transparências e refinamento gráfico para integrar-se ao macOS. O aplicativo ainda recebeu melhorias de desempenho, encoder próprio, redução de ate 40% no uso de RAM 1 Random access memory, ou memória de acesso aleatório. e otimizações de CPU 2Central processing unit, ou unidade de processamento central. e bateria, garantindo reprodução suave e sem grandes impactos no sistema.

A plataforma da comunidade do Backdrop já reúne mais de 1.000 opções, incluindo cenários naturais, animações abstratas e contribuições de usuários sobre os mais diferentes temas.

O Backdrop 2.0 está disponível como atualização gratuita para usuários existentes. Novos usuários têm direito a sete dias de teste grátis. Os preços no Brasil são de R$13 por mês, R$81 por ano ou R$162 na opção vitalícia.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
