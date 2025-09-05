Bose anuncia 2ª geração dos QuietComfort Ultra Headphones com “modo cinema” e áudio lossless via USB-C

A Bose anunciou hoje a segunda geração de um dos seus fones de ouvidos mais populares: os QuietComfort Ultra Headphones.

Como seu nome indica, o fone traz um design over-ear e tem como um de seus principais destaques o seu poderoso sistema de cancelamento ativo de ruído (ANC, na sigla em inglês). Há, no entanto, melhorias importantes no que diz respeito a reprodução áudio, como o suporte a áudio sem perdas (lossless) via USB-C, embora ele ainda conte com uma entrada de 3,5mm tradicional.

Divulgação/Bose

Disponível nas cores preta, white smoke, driftwood sand e midnight violet, ele vem ainda com o inédito Cinema Mode, o qual, segundo a Bose, “entrega uma experiência de cinema” com direito a áudio espacial. Esse modo também cria a sensação de estar em um ambiente com um sistema de som mais robusto e torna diálogos mais fáceis de se ouvir. Ainda segundo a fabricante, ele também funciona muito bem com podcasts e audiolivros.

Também foram realizados ajustes mais gerais para melhorar a performance dos fones com frequências graves em volumes mais altos, bem como para reduzir o som de fundo gerado pelo sistema de ANC. O sistema de detecção de cabeça foi aprimorado e, agora, colocar os fones numa mesa ou dobrá-los faz os QuietComfort Ultra Headphones entrarem em modo de espera, reduzindo drasticamente o consumo de energia.

Divulgação/Bose

Compatível com Bluetooth 5.4, eles também suportam conectividade multiponto e os codecs SBC, AAC, AptX Adaptive.

Em pré-venda, os QuietComfort Ultra Headphones podem ser adquiridos no site da Bose por US$450 (US$30 a mais que o modelo de primeira geração).

via The Verge