Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Bose anuncia 2ª geração dos QuietComfort Ultra Headphones com “modo cinema” e áudio lossless via USB-C

Bruno Cardoso
05/09/2025 • 12:15
Divulgação/Bose

A Bose anunciou hoje a segunda geração de um dos seus fones de ouvidos mais populares: os QuietComfort Ultra Headphones.

Publicidade

Como seu nome indica, o fone traz um design over-ear e tem como um de seus principais destaques o seu poderoso sistema de cancelamento ativo de ruído (ANC, na sigla em inglês). Há, no entanto, melhorias importantes no que diz respeito a reprodução áudio, como o suporte a áudio sem perdas (lossless) via USB-C, embora ele ainda conte com uma entrada de 3,5mm tradicional.

Divulgação/Bose

Disponível nas cores preta, white smoke, driftwood sand e midnight violet, ele vem ainda com o inédito Cinema Mode, o qual, segundo a Bose, “entrega uma experiência de cinema” com direito a áudio espacial. Esse modo também cria a sensação de estar em um ambiente com um sistema de som mais robusto e torna diálogos mais fáceis de se ouvir. Ainda segundo a fabricante, ele também funciona muito bem com podcasts e audiolivros.

Também foram realizados ajustes mais gerais para melhorar a performance dos fones com frequências graves em volumes mais altos, bem como para reduzir o som de fundo gerado pelo sistema de ANC. O sistema de detecção de cabeça foi aprimorado e, agora, colocar os fones numa mesa ou dobrá-los faz os QuietComfort Ultra Headphones entrarem em modo de espera, reduzindo drasticamente o consumo de energia.

Divulgação/Bose

Compatível com Bluetooth 5.4, eles também suportam conectividade multiponto e os codecs SBC, AAC, AptX Adaptive.

Em pré-venda, os QuietComfort Ultra Headphones podem ser adquiridos no site da Bose por US$450 (US$30 a mais que o modelo de primeira geração).

via The Verge

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Tim Cook dispara elogios a Trump em encontro com CEOs na Casa Branca
Posts relacionados