Claro tv+ libera mais episódios de séries do Apple TV+ gratuitamente

Em abril, noticiamos quando o Claro tv+ disponibilizou uma prévia gratuita de alguns conteúdos do Apple TV+ para seus usuários — o que incluiu os primeiros episódios das séries “See”, “For All Mankind” e “Monarch — Legado de Monstros”.

Essa oferta ficou disponível até o dia 9 de maio, mas agora a plataforma adotou novamente uma estratégia semelhante, disponibilizando os três primeiros episódios de “Fundação” (“Foundation”), “Invasão” (“Invasion”) e “Slow Horses” sem custo adicional.

Como publicado pelo TudoCelular.com, a oferta vale a partir de hoje e vai até o dia 25 de setembro, sendo que os episódios de cada uma das séries ficarão disponíveis por um período de uma semana, conforme o cronograma abaixo:

“Fundação” : 5 a 11 de setembro

: 5 a 11 de setembro “Invasão” : 12 a 18 de setembro

: 12 a 18 de setembro “Slow Horses”: 19 a 25 de setembro

Ao disponibilizar uma degustação dos conteúdos do Apple TV+, a Claro mira no público-alvo da Maçã para conquistar novos assinantes, uma vez que o serviço da Apple está incluso em alguns dos seus planos.

Caso se interesse pelos conteúdos do Apple TV+ após conferir os episódios de degustação, é possível assinar o serviço de streaming da Maçã por esse site ou pelo canal 250 (no caso de clientes de TV).