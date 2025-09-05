Navegue

Claro tv+ libera mais episódios de séries do Apple TV+ gratuitamente

Douglas Nascimento
05/09/2025 • 19:20
Claro tv+

Em abril, noticiamos quando o Claro tv+ disponibilizou uma prévia gratuita de alguns conteúdos do Apple TV+ para seus usuários — o que incluiu os primeiros episódios das séries “See”“For All Mankind” e “Monarch — Legado de Monstros”.

Essa oferta ficou disponível até o dia 9 de maio, mas agora a plataforma adotou novamente uma estratégia semelhante, disponibilizando os três primeiros episódios de “Fundação” (“Foundation”), “Invasão” (“Invasion”) e “Slow Horses” sem custo adicional.

Como publicado pelo TudoCelular.com, a oferta vale a partir de hoje e vai até o dia 25 de setembro, sendo que os episódios de cada uma das séries ficarão disponíveis por um período de uma semana, conforme o cronograma abaixo:

  • “Fundação”: 5 a 11 de setembro
  • “Invasão”: 12 a 18 de setembro
  • “Slow Horses”: 19 a 25 de setembro

Ao disponibilizar uma degustação dos conteúdos do Apple TV+, a Claro mira no público-alvo da Maçã para conquistar novos assinantes, uma vez que o serviço da Apple está incluso em alguns dos seus planos.

Caso se interesse pelos conteúdos do Apple TV+ após conferir os episódios de degustação, é possível assinar o serviço de streaming da Maçã por esse site ou pelo canal 250 (no caso de clientes de TV).

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
