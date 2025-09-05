Como ativar/desativar o Foco Jogos ao conectar um controle sem fio [iPhone, iPad e Mac]

O modo Foco (Focus mode) permite, como o próprio nome deixa claro, que você foque em alguma coisa — como em momentos de leitura, exercícios, sono ou algum outro personalizado, caso queira.

No caso do Foco Jogos, voltado para quem curte jogar usando iPhones, iPads ou Macs, a Apple dá uma opção interessante: a possibilidade de ativá-lo automaticamente quando um controle sem fio for conectado.

Veja como ativar (ou desativar) isso! 🎮

Abra os Ajustes (Settings) — ou Ajustes do Sistema (System Settings), no caso do Mac — e toque/clique em “Foco”. Selecione “Jogos” e “Controle sem Fio”, na seção “Defina Horários”.

Por fim, marque ou desmarque a opção “Ativar Automaticamente”.

Simples, não?! 🙂

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Macs, Apple TVs e/ou Apple Vision Pros. O serviço de jogos custa R$14,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

