Como remover uma configuração de rede VPN [iPhone, iPad e Mac]

Os iPhones, iPads e Macs podem se conectar facilmente a uma rede VPN 1Virtual private network, ou rede privada virtual., seja ela gratuita ou paga.
Essas redes, vale observar, proporcionam uma maior segurança aos usuários, além de possibilitarem usar recursos ou serviços que não estão disponíveis no seu país — como certos títulos no catálogo da Netflix, por exemplo.
Caso não queira mais usá-las, é possível remover a configuração de rede VPN nesses dispositivos. Veja só! 🙂
Como remover uma configuração de rede VPN no iPhone/iPad
Abra os Ajustes (Settings), toque em “Geral” e vá em “Gestão de VPN e Dispositivo”. Selecione “VPN”, toque no “i” e, enfim, em “Apagar VPN”.
Como remover uma configuração de rede VPN no Mac
Abra os Ajustes do Sistema (System Settings) e clique em “VPN”, na barra lateral esquerda. Vá até o “i” e em “Remover Configuração…”, no canto inferior esquerdo.
