Como remover uma configuração de rede VPN [iPhone, iPad e Mac]

Os iPhones, iPads e Macs podem se conectar facilmente a uma rede VPN , seja ela gratuita ou paga.

Essas redes, vale observar, proporcionam uma maior segurança aos usuários, além de possibilitarem usar recursos ou serviços que não estão disponíveis no seu país — como certos títulos no catálogo da Netflix, por exemplo.

Caso não queira mais usá-las, é possível remover a configuração de rede VPN nesses dispositivos. Veja só! 🙂

Como remover uma configuração de rede VPN no iPhone/iPad

Abra os Ajustes (Settings), toque em “Geral” e vá em “Gestão de VPN e Dispositivo”. Selecione “VPN”, toque no “i” e, enfim, em “Apagar VPN”.

Como remover uma configuração de rede VPN no Mac

Abra os Ajustes do Sistema (System Settings) e clique em “VPN”, na barra lateral esquerda. Vá até o “i” e em “Remover Configuração…”, no canto inferior esquerdo.