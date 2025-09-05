Empresa Cerence AI processa a Apple por suposta violação de patentes

A empresa americana Cerence AI, focada em conversação com inteligência artificial para automóveis, anunciou que está processando a Apple nos Estados Unidos por supostamente violar algumas de suas patentes.

Publicidade

De acordo com a Cerence, o processo abrange tecnologias que incluem entrada e reconhecimento de texto e monitoramento de comando de voz, as quais teriam sido implementadas pela Apple em alguns de seus dispositivos.

De acordo com o Wall Street Journal, a empresa afirma até ter entrado em contato com a Apple em maio de 2021 para discutir uma possível aquisição ou licenciamento de suas patentes, mas as conversas entre as partes não avançaram na época.

A Cerence alega ter apresentado à Apple patentes relacionadas a métodos de digitação em dispositivos móveis acompanhados de claim charts — gráficos que teriam mostrado como a Maçã estaria as infringindo.

Publicidade

A diretora administrativa e jurídica da Cerence AI, Jennifer Salinas, afirmou que a empresa planeja defender seus direitos de propriedade intelectual para proteger seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

Temos um portfólio robusto de patentes e estamos comprometidos em fazer valer nossos direitos de propriedade intelectual, protegendo assim nossas inovações, investimentos e clientes.

Como resultado do processo, a Cerence busca receber indenizações e licenciar suas patentes para a Apple, que optou por não responder a um pedido de comentário feito pelo WSJ.