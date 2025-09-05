Estreia no Apple TV+: “Luta de Classes”, filme de Spike Lee com Denzel Washington

Estreou hoje no Apple TV+ o filme “Luta de Classes” (“Highest 2 Lowest”), produção feita em parceria com a A24 e estrelada pelo vencedor do Oscar Denzel Washington. Dirigida por Spike Lee, a trama é uma releitura de “Céu e Inferno” (“High and Low”), filme do cineasta japonês Akira Kurosawa, de 1963, agora ambientada no universo da indústria da música em Nova York (Estados Unidos).

No longa, Washington interpreta um magnata da música reconhecido por ter “o melhor ouvido do ramo”. Sua vida muda quando ele se torna alvo de um pedido de resgate, obrigando-o a lutar pela sua família e pelo seu legado enquanto enfrenta um dilema moral de vida ou morte.

Essa é a quinta colaboração entre Washington e Lee, que já trabalharam em outras produções ao longo das últimas décadas. Para o Apple TV+, o longa representa a segunda parceria com o ator vencedor do maior prêmio do cinema, que também protagonizou “A Tragédia de Macbeth” (“The Tragedy of Macbeth”). Além dele, o elenco da produção também conta com nomes como A$AP Rocky, Jeffrey Wright e Ice Spice.

Na produção executiva estão Peter Guber, Matthew Lindner, Chris Brigham, Katia Washington e Lee. Todd Black e Jason Michael Berman assinam como produtores, enquanto Jordan Moldo aparece como coprodutor.

Após estrear nos cinemas em 15 de agosto, “Luta de Classes” já está disponível no catálogo do Apple TV+.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

