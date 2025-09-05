Gurman corrobora acessório no estilo “Bumper” para o “iPhone 17 Air”; Apple Watch SE poderá ganhar telas maiores e novo chip

O jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, publicou há pouco as suas expectativas para o evento “Awe dropping” (“Queixos vão cair”), marcado para a próxima terça-feira (9/9). Além de falar mais um pouco sobre os “iPhones 17”, ele também deu alguns pitacos sobre outros produtos da Apple que deverão dar as caras na keynote.

Publicidade

Entre as apostas mais chamativas do jornalista, está a de que a Maçã vai mesmo lançar um acessório no estilo Bumper para o “iPhone 17 Air”, reeditando algo que foi feito lá em 2010 com o iPhone 4. Ele também corroborou que a empresa vai introduzir novas cases para substituir a malfadada linha de acessórios FineWoven.

Se antes a possibilidade de vermos um novo Apple Watch SE no evento da semana que vem não passava de uma especulação (o que, convenhamos, faz sentido, pois o dispositivo não é atualizado há três anos), levando em conta apenas a opinião de Gurman, agora ela é uma certeza. Segundo ele, o relógio mais barato da Maçã ganhará telas maiores e um chip mais rápido.

Partindo agora para as previsões mais “óbvias” de Gurman, temos a de que o rumorado iPhone ultrafino se chamará mesmo “iPhone 17 Air”, e não “iPhone 17 Slim”, como chegou a ser ventilado no início do ciclo de rumores. A ideia, segundo ele, seria dar continuidade a uma convenção de marca já usada em MacBooks e iPads.

Publicidade

E por falar nesse modelo, Gurman reforçou a aposta de que ele virá equipado com o chip “A19” — o mesmo do “iPhone 17” de entrada. O “iPhone 17 Air” também deverá vir com uma tela de 6,6 polegadas compatível com ProMotion (até 120Hz), uma porta USB-C, suporte apenas para eSIMs (nada de cartão SIM físico), um chip de Wi-Fi proprietário e o modem C1.

Em termos de preço, o jornalista parece concordar mais com a previsão do banco JPMorgan do que com a da TrendForce, apostando em algo mais alinhado com o que temos hoje com o iPhone 16 Plus — posicionado como uma opção intermediária entre o modelo base (mais barato) e os iPhones Pro, mais caros.

Partindo agora para os modelos topos-de-linha, a expectativa é que os iPhones “17 Pro” e “17 Pro Max” troquem mesmo o titânio pelo bom e velho alumínio em sua construção. Essa mudança, que vem apenas dois anos após a introdução do titânio, se dá pelo fato de que o alumínio é mais leve e consegue dissipar calor de uma maneira bem mais eficiente — amenizando, assim, um problema conhecido das duas gerações anteriores.

Por fim, Gurman também cravou que veremos o anúncio dos “AirPods Pro 3”, que deverão contar com um sensor de frequência cardíaca e novo método de sincronização. O “Apple Watch Series 11” e o “Apple Watch Ultra 3” também estariam entre produtos reservados pela Apple para a próxima terça-feira, como amplamente especulado, com telas maiores, novas opções de pulseiras e conectividade 5G.

É, o evento “Awe dropping” tem tudo para ser bastante movimentado!