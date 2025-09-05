Navegue

Leitura de 2 minuto

Leilões da Receita Federal em Vitória e Natal têm AirTags, iPads, MacBooks e mais

Luiz Gustavo Ribeiro
05/09/2025 • 15:11
Depositphotos/claudiocaridi.libero.it2
AirTag em frente à sua caixa

A Receita Federal disponibilizou editais de dois novos leilões que contêm produtos da Apple. Distribuídos nas cidades de Vitória (ES) e Natal (RN), esses produtos entrariam de forma ilegal no país.

Publicidade

A Receita nem sempre detalha os modelos ou as condições de determinados produtos — os quais podem até mesmo vir sem caixa ou acessórios (isso costuma ser informado). O órgão tampouco faz entregas.

Vale notar ainda que, dentro dos lotes com produtos da Apple, também podem haver outros itens sendo leiloados.

Vitória

Com 31 lotes ao todo, só 4 contêm produtos da Apple. As propostas desse leilão poderão ser enviadas para análise a partir do dia 29 de setembro, às 8h, e serão recebidas até às 18h do mesmo dia.

Publicidade

As melhores propostas serão selecionadas para participar do pregão online — o qual está previsto para o dia 30/9, às 15h. Mais detalhes estão disponíveis nessa página.

LoteProduto(s) da AppleLance mínimo
122x Apple Pencil (1ª geração)
1x Apple Pencil (2ª geração)
1x Magic Keyboard com Touch ID e teclado numérico		R$9.500
212x Apple Watch Series 8 de 45mmR$21.000
221x AirTag (pacote com 4)R$22.000
2362x adaptador de energia USB-C de 20W
20x adaptador de energia USB-A de 5W
17x cabo USB-C para USB-C
21 cabo USB-A para Lightning
35x cabo USB-C para Lightning
2x EarPods (Lightning)
3x AirPods 4
1x AirTag
2x Magic Mouse 2		R$22.000

Natal

Com 50 lotes no total e apenas 6 contendo produtos da Apple, as propostas desse leilão poderão ser enviadas para análise a partir do dia 1º de outubro, às 8h, e serão recebidas até 7/10, às 21h.

As melhores propostas serão selecionadas para participar do pregão online — o qual está previsto para o dia 8/10, às 14h. Mais informações estão disponíveis aqui.

LoteProduto(s) da AppleLance mínimo
41x HomePod miniR$12.000
2430x Smart Keyboard Folio para iPad ProR$10.534
252x iPad de 10ª geração (64GB)
2x iPad Air de 5ª geração (64GB)
2x MacBook Air de 13″ (modelo não especificado)
1x Apple Pencil (1ª geração)		R$14.990
321x MacBook Pro de 14″ (modelo não especificado)R$3.929
368x AirTag
3x AirTag (pacote com 4)
1x AirTag (pacote com 2)		R$1.689
371x Smart Keyboard Folio para iPad ProR$265

Como participar?

Todo o processo é feito de forma digital. Os interessados em adquirir os produtos do leilão precisam ter um CPF válido e um certificado digital válido, via acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) — o qual será utilizado para acessar o site corretamente e poder participar de tudo.

Alguns lotes estão disponíveis para lances tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
