Leilões da Receita Federal em Vitória e Natal têm AirTags, iPads, MacBooks e mais

A Receita Federal disponibilizou editais de dois novos leilões que contêm produtos da Apple. Distribuídos nas cidades de Vitória (ES) e Natal (RN), esses produtos entrariam de forma ilegal no país.

A Receita nem sempre detalha os modelos ou as condições de determinados produtos — os quais podem até mesmo vir sem caixa ou acessórios (isso costuma ser informado). O órgão tampouco faz entregas.

Vale notar ainda que, dentro dos lotes com produtos da Apple, também podem haver outros itens sendo leiloados.

Vitória

Com 31 lotes ao todo, só 4 contêm produtos da Apple. As propostas desse leilão poderão ser enviadas para análise a partir do dia 29 de setembro, às 8h, e serão recebidas até às 18h do mesmo dia.

As melhores propostas serão selecionadas para participar do pregão online — o qual está previsto para o dia 30/9, às 15h. Mais detalhes estão disponíveis nessa página.

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 12 2x Apple Pencil (1ª geração)

1x Apple Pencil (2ª geração)

1x Magic Keyboard com Touch ID e teclado numérico R$9.500 21 2x Apple Watch Series 8 de 45mm R$21.000 22 1x AirTag (pacote com 4) R$22.000 23 62x adaptador de energia USB-C de 20W

20x adaptador de energia USB-A de 5W

17x cabo USB-C para USB-C

21 cabo USB-A para Lightning

35x cabo USB-C para Lightning

2x EarPods (Lightning)

3x AirPods 4

1x AirTag

2x Magic Mouse 2 R$22.000

Natal

Com 50 lotes no total e apenas 6 contendo produtos da Apple, as propostas desse leilão poderão ser enviadas para análise a partir do dia 1º de outubro, às 8h, e serão recebidas até 7/10, às 21h.

As melhores propostas serão selecionadas para participar do pregão online — o qual está previsto para o dia 8/10, às 14h. Mais informações estão disponíveis aqui.

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 4 1x HomePod mini R$12.000 24 30x Smart Keyboard Folio para iPad Pro R$10.534 25 2x iPad de 10ª geração (64GB)

2x iPad Air de 5ª geração (64GB)

2x MacBook Air de 13″ (modelo não especificado)

1x Apple Pencil (1ª geração) R$14.990 32 1x MacBook Pro de 14″ (modelo não especificado) R$3.929 36 8x AirTag

3x AirTag (pacote com 4)

1x AirTag (pacote com 2) R$1.689 37 1x Smart Keyboard Folio para iPad Pro R$265

Como participar?

Todo o processo é feito de forma digital. Os interessados em adquirir os produtos do leilão precisam ter um CPF válido e um certificado digital válido, via acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) — o qual será utilizado para acessar o site corretamente e poder participar de tudo.

Alguns lotes estão disponíveis para lances tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas.