Leilões da Receita Federal em Vitória e Natal têm AirTags, iPads, MacBooks e mais

A Receita Federal disponibilizou editais de dois novos leilões que contêm produtos da Apple. Distribuídos nas cidades de Vitória (ES) e Natal (RN), esses produtos entrariam de forma ilegal no país.
A Receita nem sempre detalha os modelos ou as condições de determinados produtos — os quais podem até mesmo vir sem caixa ou acessórios (isso costuma ser informado). O órgão tampouco faz entregas.
Vale notar ainda que, dentro dos lotes com produtos da Apple, também podem haver outros itens sendo leiloados.
Vitória
Com 31 lotes ao todo, só 4 contêm produtos da Apple. As propostas desse leilão poderão ser enviadas para análise a partir do dia 29 de setembro, às 8h, e serão recebidas até às 18h do mesmo dia.
As melhores propostas serão selecionadas para participar do pregão online — o qual está previsto para o dia 30/9, às 15h. Mais detalhes estão disponíveis nessa página.
|Lote
|Produto(s) da Apple
|Lance mínimo
|12
|2x Apple Pencil (1ª geração)
1x Apple Pencil (2ª geração)
1x Magic Keyboard com Touch ID e teclado numérico
|R$9.500
|21
|2x Apple Watch Series 8 de 45mm
|R$21.000
|22
|1x AirTag (pacote com 4)
|R$22.000
|23
|62x adaptador de energia USB-C de 20W
20x adaptador de energia USB-A de 5W
17x cabo USB-C para USB-C
21 cabo USB-A para Lightning
35x cabo USB-C para Lightning
2x EarPods (Lightning)
3x AirPods 4
1x AirTag
2x Magic Mouse 2
|R$22.000
Natal
Com 50 lotes no total e apenas 6 contendo produtos da Apple, as propostas desse leilão poderão ser enviadas para análise a partir do dia 1º de outubro, às 8h, e serão recebidas até 7/10, às 21h.
As melhores propostas serão selecionadas para participar do pregão online — o qual está previsto para o dia 8/10, às 14h. Mais informações estão disponíveis aqui.
|Lote
|Produto(s) da Apple
|Lance mínimo
|4
|1x HomePod mini
|R$12.000
|24
|30x Smart Keyboard Folio para iPad Pro
|R$10.534
|25
|2x iPad de 10ª geração (64GB)
2x iPad Air de 5ª geração (64GB)
2x MacBook Air de 13″ (modelo não especificado)
1x Apple Pencil (1ª geração)
|R$14.990
|32
|1x MacBook Pro de 14″ (modelo não especificado)
|R$3.929
|36
|8x AirTag
3x AirTag (pacote com 4)
1x AirTag (pacote com 2)
|R$1.689
|37
|1x Smart Keyboard Folio para iPad Pro
|R$265
Como participar?
Todo o processo é feito de forma digital. Os interessados em adquirir os produtos do leilão precisam ter um CPF válido e um certificado digital válido, via acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) — o qual será utilizado para acessar o site corretamente e poder participar de tudo.
Alguns lotes estão disponíveis para lances tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas.