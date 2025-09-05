MacMagazine no Ar #647: preços dos “iPhones 17”, sensores dos “AirPods Pro 3”, Apple/Google, Instagram para iPad e mais!

E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 647ª edição do nosso podcast.
Participantes do dia
- Rafael Fischmann [@rfischmann]
- Eduardo Marques [@eduardomarques]
A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].
Pauta do episódio
00:00Introdução
07:16“iPhones 17”: aumentos de preços poderão ser menos drásticos que o esperado, aposta JPMorgan
16:48Pré-venda dos “iPhones 17” no Brasil poderá começar em 23 de setembro
24:21Rumor: “AirPods Pro 3” também virão com sensor de temperatura corporal
32:31Justiça dos EUA mantém acordo entre Apple e Google, mas exige mudanças
42:25Instagram finalmente ganha aplicativo dedicado para iPad!
48:42Encerramento
Nosso podcast está disponível no Apple Podcasts, no Spotify, no YouTube, no Amazon Music, no Deezer, num perfil do portal SoundCloud ou diretamente num feed RSS.
Links citados na introdução
Gravação ao vivo
Todas as nossas gravações do podcast são transmitidas ao vivo pelo YouTube, com interação via (Super) Chats.
Gravação: 4 de setembro de 2025
Duração: 51min10
Trilha sonora: Gordon Lightfoot