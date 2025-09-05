Promoções na App Store: LEGO Bricktales, SteamWorld Heist, Tables – Multiplication Drills e mais!

Fechando esta semana com a nossa tradicionalíssima seleção de promoções na App Store!

Publicidade

LEGO Bricktales é mais um jogo da famosa franquia de peças de montagem e nosso destaque do dia.

Nele, você deve se aventurar por biomas montados com as tradicionais pecinhas, a fim de completar quebra-cabeças e fazer com que as suas invenções ganhem vida.

Para auxiliar na resolução dos enigmas, o jogo conta com um mecanismo de construção intuitivo. Os cenários incluem uma floresta, uma cidade, um deserto, um castelo medieval e uma ilha paradisíaca.

Aproveite a oferta e boa diversão! 🤩

Publicidade

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$150 em descontos:

Jogos

Jogo de estratégia.

Publicidade

Jogo de cartas.

Combates aéreos.

Aplicativos

Diversão matemática.

Publicidade

Audioguia de Amsterdã.

Aproveitem as ofertas, tenham um excelente final de semana e não deixe de conferir a nossa cobertura especial do evento da Apple na próxima semana! Lembrando que as ofertas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️