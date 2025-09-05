Navegue

Tim Cook dispara elogios a Trump em encontro com CEOs na Casa Branca

Douglas Nascimento
05/09/2025
White House
Donald Trump e Tim Cook

Tim Cook foi um dos CEOs 1 Chief executive officers, ou diretores executivos. de empresas de tecnologia convidados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para um jantar ontem na Casa Branca — evento que também reuniu líderes como Mark Zuckerberg (da Meta), Sam Altman (da OpenAI) e Sundar Pichai (Alphabet).

Na ocasião, em momento digno de esquete do South Park, os líderes soltaram diversos elogios ao presidente — inclusive Cook, que agradeceu a Trump pelo convite e, de certa forma, também agradeceu ao presidente por pressionar a Apple a fazer altos investimentos no país.

“Quero lhe agradecer por definir o tom para que pudéssemos fazer um grande investimento nos Estados Unidos e ter algumas manufaturas avançadas importantes aqui. […] Acho que isso diz muito sobre seu foco e sua liderança e seu foco em inovação”, disse o CEO.

Cook se referia ao enorme investimento de US$600 bilhões que a Apple prometeu fazer no país nos próximos quatro anos, o qual também foi reiterado pelo CEO após questionamento do presidente. “Estamos muito orgulhosos de fazê-lo”, disse o chefe da Maçã na ocasião.

@tim_cook, CEO da @Apple: “Quero agradecer por dar o tom para que pudéssemos fazer um grande investimento [US$600 bilhões] nos Estados Unidos… Isso diz muito sobre seu foco, sua liderança e seu foco na inovação.”

O CEO também enfatizou o poder da educação. “Somos todos diferentes de certa forma, mas todos nós acreditamos no poder da tecnologia para melhorar a vida das pessoas”, disse ele, apresentando, de certa forma, a visão mais progressista que a Apple costuma propagar.

Ainda no jantar, Trump voltou a falar em impor “tarifas substanciais” envolvendo semicondutores. De acordo com a CNBC, no entanto, o presidente afirmou que Cook estaria em “boa forma” — provavelmente se referindo a uma provável isenção dessas tarifas para a Apple.

via AppleInsider [1, 2]

