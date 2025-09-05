Tim Cook dispara elogios a Trump em encontro com CEOs na Casa Branca

Tim Cook foi um dos CEOs de empresas de tecnologia convidados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para um jantar ontem na Casa Branca — evento que também reuniu líderes como Mark Zuckerberg (da Meta), Sam Altman (da OpenAI) e Sundar Pichai (Alphabet).

Na ocasião, em momento digno de esquete do South Park, os líderes soltaram diversos elogios ao presidente — inclusive Cook, que agradeceu a Trump pelo convite e, de certa forma, também agradeceu ao presidente por pressionar a Apple a fazer altos investimentos no país.

“Quero lhe agradecer por definir o tom para que pudéssemos fazer um grande investimento nos Estados Unidos e ter algumas manufaturas avançadas importantes aqui. […] Acho que isso diz muito sobre seu foco e sua liderança e seu foco em inovação”, disse o CEO.

Cook se referia ao enorme investimento de US$600 bilhões que a Apple prometeu fazer no país nos próximos quatro anos, o qual também foi reiterado pelo CEO após questionamento do presidente. “Estamos muito orgulhosos de fazê-lo”, disse o chefe da Maçã na ocasião.

.@Apple CEO @tim_cook: "I want to thank you for setting the tone such that we could make a major [$600 billion] investment in the United States… That says a lot about your focus and your leadership and your focus on innovation." pic.twitter.com/289vkiB6vy — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 5, 2025 @tim_cook, CEO da @Apple: “Quero agradecer por dar o tom para que pudéssemos fazer um grande investimento [US$600 bilhões] nos Estados Unidos… Isso diz muito sobre seu foco, sua liderança e seu foco na inovação.”

O CEO também enfatizou o poder da educação. “Somos todos diferentes de certa forma, mas todos nós acreditamos no poder da tecnologia para melhorar a vida das pessoas”, disse ele, apresentando, de certa forma, a visão mais progressista que a Apple costuma propagar.

Ainda no jantar, Trump voltou a falar em impor “tarifas substanciais” envolvendo semicondutores. De acordo com a CNBC, no entanto, o presidente afirmou que Cook estaria em “boa forma” — provavelmente se referindo a uma provável isenção dessas tarifas para a Apple.

