Linha MagFlow Qi2 25W da UGREEN

UGREEN atualiza linha MagFlow com suporte a carregamento Qi2 25W

Douglas Nascimento
05/09/2025 • 12:57
A UGREEN atualizou sua linha de carregadores MagFlow com o tão aguardado suporte ao carregamento aprimorado de até 25W com o padrão Qi2, possibilitando que usuários do iPhone desfrutem de velocidades de carregamento mais rápidas usando o padrão MagSafe.

Ao todo, foram lançados cinco novos produtos, sobre os quais falaremos mais detalhadamente adiante.

10.000mAh Power Bank

A nova powerbank magnética MagFlow conta com 10.000mAh de capacidade e acompanha um cabo USB-C integrado o qual pode ser usado como alça de transporte. Ela também suporta carregamento bidirecional de 30W, permitindo recarregar até três dispositivos ao mesmo tempo.

Linha MagFlow Qi2 25W da UGREEN

Com uma tela que exibe a capacidade da bateria restante em tempo real, a powerbank está disponível na Amazon americana por US$60.

2-in-1 Magnetic Charger

O carregador magnético 2-em-1, por sua vez, permite recarregar um iPhone e os AirPods ao mesmo tempo, sendo ideal para deixar o smartphone no modo Em Espera (StandBy), por exemplo.

Linha MagFlow Qi2 25W da UGREEN

Dobrável e bastante portátil para caber até mesmo em um bolso, ele pode ser adquirido por US$50 na Amazon americana.

3-in-1 Wireless Charger

Indo na mesma linha, esse carregador 3-em-1 vai adiante: além de permitir recarregar o iPhone e um par de AirPods, ele também conta com uma base para Apple Watches, sendo capaz de recarregar até três dispositivos ao mesmo tempo.

Linha MagFlow Qi2 25W da UGREEN

Também dobrável e ideal para viagens, esse carregador está disponível na Amazon dos Estados Unidos por US$140.

3-in-1 Wireless Charging Stand

Esse stand também permite recarregar um iPhone, um Apple Watch e um par de AirPods ao mesmo tempo, mas é mais indicado para um uso doméstico, fixo em uma mesa, já que tem uma base mais larga e não é dobrável.

Linha MagFlow Qi2 25W da UGREEN

Permitindo ajustar o ângulo do iPhone para proporcionar o posicionamento perfeito, ele também está sendo comercializado na Amazon dos EUA por US$140.

Wireless Charger Pad

Por fim, a UGREEN também lançou sua versão do clássico carregador MagSafe da Apple, o qual nada mais é do que um único pad para permitir recarregar um iPhone com praticidade e sem fio.

Linha MagFlow Qi2 25W da UGREEN

Ideal tanto para uso doméstico quanto em viagens, ele sai por apenas US$33 na Amazon americana.

Vale ressaltar que é necessário ter um iPhone compatível para desfrutar do carregamento sem fio a 25W. Ele será habilitado para os iPhones 16 a partir do iOS 26, que deverá ser liberado nas próximas semanas.

via Cult of Mac

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
