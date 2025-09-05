UGREEN atualiza linha MagFlow com suporte a carregamento Qi2 25W

A UGREEN atualizou sua linha de carregadores MagFlow com o tão aguardado suporte ao carregamento aprimorado de até 25W com o padrão Qi2, possibilitando que usuários do iPhone desfrutem de velocidades de carregamento mais rápidas usando o padrão MagSafe.

Ao todo, foram lançados cinco novos produtos, sobre os quais falaremos mais detalhadamente adiante.

10.000mAh Power Bank

A nova powerbank magnética MagFlow conta com 10.000mAh de capacidade e acompanha um cabo USB-C integrado o qual pode ser usado como alça de transporte. Ela também suporta carregamento bidirecional de 30W, permitindo recarregar até três dispositivos ao mesmo tempo.

Com uma tela que exibe a capacidade da bateria restante em tempo real, a powerbank está disponível na Amazon americana por US$60.

2-in-1 Magnetic Charger

O carregador magnético 2-em-1, por sua vez, permite recarregar um iPhone e os AirPods ao mesmo tempo, sendo ideal para deixar o smartphone no modo Em Espera (StandBy), por exemplo.

Dobrável e bastante portátil para caber até mesmo em um bolso, ele pode ser adquirido por US$50 na Amazon americana.

3-in-1 Wireless Charger

Indo na mesma linha, esse carregador 3-em-1 vai adiante: além de permitir recarregar o iPhone e um par de AirPods, ele também conta com uma base para Apple Watches, sendo capaz de recarregar até três dispositivos ao mesmo tempo.

Também dobrável e ideal para viagens, esse carregador está disponível na Amazon dos Estados Unidos por US$140.

3-in-1 Wireless Charging Stand

Esse stand também permite recarregar um iPhone, um Apple Watch e um par de AirPods ao mesmo tempo, mas é mais indicado para um uso doméstico, fixo em uma mesa, já que tem uma base mais larga e não é dobrável.

Permitindo ajustar o ângulo do iPhone para proporcionar o posicionamento perfeito, ele também está sendo comercializado na Amazon dos EUA por US$140.

Wireless Charger Pad

Por fim, a UGREEN também lançou sua versão do clássico carregador MagSafe da Apple, o qual nada mais é do que um único pad para permitir recarregar um iPhone com praticidade e sem fio.

Ideal tanto para uso doméstico quanto em viagens, ele sai por apenas US$33 na Amazon americana.

Vale ressaltar que é necessário ter um iPhone compatível para desfrutar do carregamento sem fio a 25W. Ele será habilitado para os iPhones 16 a partir do iOS 26, que deverá ser liberado nas próximas semanas.

