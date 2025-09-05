Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

WhatsApp já está implementando o Liquid Glass em sua versão beta

Douglas Nascimento
05/09/2025 • 09:54
WhatsApp beta

Com o lançamento iminente do iOS 26, aplicativos de terceiros já estão se preparando para adotar algumas novidades da próxima versão do sistema da Apple — como o WhatsApp, o qual já está testando elementos do Liquid Glass em sua versão beta, segundo o WABetaInfo.

Publicidade

Como pode ser visto em capturas de tela divulgadas pelo site, já é possível notar a nova linguagem de design da Apple em alguns elementos da interface do mensageiro da Meta, como nas barras superior e inferior, bem como em alguns menus contextuais espalhados pelo aplicativo.

WhatsApp beta
Imagem: WABetaInfo/X

Segundo a publicação, essa mudança começa a aparecer depois de o WhatsApp passar a compilar sua versão beta com o SDK do iOS 26. Os desenvolvedores do app estão atualmente refinando a interface para que a transição do design flat atual para o Liquid Glass seja suave.

WhatsApp beta
Imagem: WABetaInfo/X

Esse desenvolvimento estaria sendo feito em estágios, embora a interface atualizada deva estrear toda de uma vez em um futuro update. A ideia é testar com cuidado cada componente para garantir que as novidades não interfiram na legibilidade e na acessibilidade do aplicativo.

Dessa forma, é muito provável que as capturas de tela acima não reflitam toda a mudança para o Liquid Glass. O WhatsApp também pode estar experimentando várias configurações para equilibrar bem o alinhamento com o design do sistema e seus próprios requisitos funcionais.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Estreia no Apple TV+: “Luta de Classes”, filme de Spike Lee com Denzel Washington
Posts relacionados