WhatsApp já está implementando o Liquid Glass em sua versão beta

Com o lançamento iminente do iOS 26, aplicativos de terceiros já estão se preparando para adotar algumas novidades da próxima versão do sistema da Apple — como o WhatsApp, o qual já está testando elementos do Liquid Glass em sua versão beta, segundo o WABetaInfo.

Como pode ser visto em capturas de tela divulgadas pelo site, já é possível notar a nova linguagem de design da Apple em alguns elementos da interface do mensageiro da Meta, como nas barras superior e inferior, bem como em alguns menus contextuais espalhados pelo aplicativo.

Segundo a publicação, essa mudança começa a aparecer depois de o WhatsApp passar a compilar sua versão beta com o SDK do iOS 26. Os desenvolvedores do app estão atualmente refinando a interface para que a transição do design flat atual para o Liquid Glass seja suave.

Esse desenvolvimento estaria sendo feito em estágios, embora a interface atualizada deva estrear toda de uma vez em um futuro update. A ideia é testar com cuidado cada componente para garantir que as novidades não interfiram na legibilidade e na acessibilidade do aplicativo.

WhatsApp for iOS 26: an alternative light mode style for the Liquid Glass Interface. https://t.co/A83NKlrZcq pic.twitter.com/8vlROgJ6a1 — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 5, 2025 WhatsApp for iOS 26: an alternative dark mode style for the Liquid Glass Interface https://t.co/A83NKlrZcq pic.twitter.com/qeXWeVIA9F — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 5, 2025

Dessa forma, é muito provável que as capturas de tela acima não reflitam toda a mudança para o Liquid Glass. O WhatsApp também pode estar experimentando várias configurações para equilibrar bem o alinhamento com o design do sistema e seus próprios requisitos funcionais.