★ Carregadores (parede e veicular) e cabo: conheça três produtos da linha retrátil da UGREEN

A UGREEN é uma marca de dispensa apresentações aqui no MacMagazine. Ainda assim, não custa reforçar: são produtos de muito boa qualidade, com acabamento premium, mas que custam muito menos do que muitas outras marcas famosas do mercado que oferecem basicamente a mesma coisa — ou até menos.

Nos últimos dias, eu tive a oportunidade de testar três produtos da linha UGREEN Nexode Retractable Series (ou seja, de produtos dotados de cabos retráteis): um carregador de parede de 65W, um automotivo de 90W e um cabo de 100W.

Carregador de 65W com cabo USB-C retrátil

Ainda o produto tenha “retrátil” no nome, não quer dizer que ele só oferece um único conector dotado de um cabo que se esconde no acessório. Obviamente, ele tem isso — o que facilita muito as coisas quando não temos um cabo na bolsa/mochila, por exemplo —, mas vai além, oferecendo também uma porta USB-C e outra USB-A.

Criado em cima da tecnologia GaN , ou seja, muito portátil, ele conta com todas as proteções que você espera de um produto de qualidade, como proteção contra sobretensão, subtensão, curto-circuito, reinicialização, sobrecorrente, interferências, temperatura e mais.

Na versão do produto que eu testei (de 65W — existem outros dois, um de 45W e outro de 100W), você tem o seguinte esquema de potências, a depender da utilização:

O acessório pesa apenas 195g e é vendido tanto no padrão americano quanto no europeu/brasileiro (que foi o modelo testado por mim). É um daqueles produtos que vale muito a pena ter pela praticidade de ter um cabo acoplado a ele, sem precisar carregar mais nada para alimentar o seu iPhone, iPad ou até mesmo MacBook Air/Pro (de 13″/14″).

O produto está disponível para compra no AliExpress, por cerca de R$215.

Carregador automotivo de 90W com cabo retrátil USB-C

Mais do que um carregador de parede, se tem um produto que merece um cabo retrátil é um carregador automotivo — quantas vezes eu já entrei no carro e percebi que só tinha um cabo Lightning, que a esposa acabou colocando o cabo na bolsa para usar com a bateria externa ou coisa do tipo. Bem, com um carregador veicular dotado de cabo retrátil, isso não será mais um problema.

Novamente, estamos falando de um produto de qualidade, com todas as proteções supracitadas e igualmente dotado de um conector USB-C e outro USB-A, capaz de recarregar até três dispositivos ao mesmo tempo!

Como podemos ver acima, ainda que ele seja de 90W, o máximo que ele é capaz de oferecer de potência em uma única porta são 60W — mais do que suficiente para você recarregar um iPhone, um iPad ou, como falamos, acima, até um MacBook pequeno, caso seja necessário. No caso do iPhone (cenário mais comum), em 30 minutos você poderá recarregar o seu aparelho de 0% a mais ou menos 50%, a depender do modelo.

Eu não tive tempo de testar tanto assim, mas a UGREEN promete que o cabo retrátil (de 70cm que pode ser ajustado em oito posições/tamanhos diferentes, a depender de quão longe você quer deixar o aparelho que está sendo recarregado) foi testado mais de 25.000 vezes, enquanto que a recarga em si aguenta mais de 10.000 ciclos — provavelmente o seu carro vai quebrar antes do que esse acessório! 😛

Essa belezura está disponível no AliExpress por cerca de R$185. Vale notar que existem outros dois modelos, um de 145W (capaz de recarregar até um MacBook Pro de 16″) e outro de 60W.

Cabo retrátil de USB-C para USB-C PD

Esse é um produto que eu nunca tinha testado antes e vou confessar: como algo assim deixa a minha mesa mais organizada, viu! 😂

Basicamente, você tem à disposição um cabo USB-C de 100W retrátil, mas que pode atingir até 94cm de cumprimento (oferecendo também opções intermediárias de extensão com 30cm, 54cm e 76cm). Eu não testei isso, mas a UGREEN fala que esse cabo é capaz de sustentar até 28kg!

O “disco” em si (que guarda o cabo) tem 60cm de diâmetro, então fica bem discreto em cima da mesa e é perfeito para pessoas que, assim como eu, deixam o cabo jogado mesmo ao lado do computador.

Esse cabo retrátil está saindo por cerca de R$65 no AliExpress.

Esses e muitos outros produtos da UGREEN estão disponíveis na loja da empresa no AliExpress. Vale a pena fazer uma visita, caso você esteja em busca de produtos com um ótimo custo-benefício. 😉

