Como acompanhar a keynote “Awe dropping” na próxima terça-feira (9/9)

É, meus amigos, chegou o grande evento do ano da Apple! Na próxima terça-feira, 9 de setembro, a empresa realizará a keynote especial “Awe dropping” (“Queixos vão cair”) — seu tradicional evento para o lançamento de produtos flagship.

A apresentação — que deverá levar de 1h30 a 2h — está marcada para começar às 10h da manhã de Cupertino, que equivale às 14h em Brasília e 18h em Lisboa.

É nesse evento que a Apple apresentará as novas linhas de iPhones (provavelmente os modelos “17”, “17 Air”, “17 Pro” e “17 Pro Max”) e de Apple Watches (“Series 11”, “Ultra 3” e, quem sabe “SE 3”), além de provavelmente também os “AirPods Pro 3”.

A seguir, você saberá como poderá acompanhar tudinho de perto! 😉

Transmissão da Apple

Obviamente, teremos uma transmissão da keynote via streaming de vídeo — com legendas em português, inclusive!

Ela poderá ser acompanhada pelo site da empresa, pelo app Apple TV, pela set-top box Apple TV ou por smart TVs com suporte a AirPlay 2.

Novamente, a Apple também fará live stream pelo YouTube:

Mais uma vez, faremos uma cobertura de keynote ao vivo pelo YouTube. Acompanhem esta transmissão, com Rafael Fischmann e Marcelo Melo, começando por volta das 13h40 (pelo horário de Brasília) ou 17h40 (pelo horário de Lisboa).

A ideia aqui é complementar o streaming oficial da Apple, não apenas com tradução em tempo real mas com alguns comentários ao vivo — bem como interagindo com toda a galera que estiver acompanhando pelo YouTube.

Uma aba especial para o MM Live (com o vídeo) também aparecerá em nosso app, um pouco antes e até um pouco depois do evento.

Twitter X/Threads

Para quem não puder acompanhar tudo em detalhes durante a keynote, publicaremos no X e no Threads (sim, decidimos migrar a live do Mastodon para lá) os principais destaques do que for sendo anunciado pela Apple.

Não queremos inundar timelines alheias à toa, então a ideia é só postar alguns tweets principais durante todo o evento mesmo.

Artigos completos

Obviamente, enquanto tudo isso acima acontece em tempo real durante a apresentação da Apple, teremos uma equipe trabalhando intensamente em artigos completos e detalhados sobre tudo o que for anunciado e o que mais rolar no dia aqui para o site.

Embora as keynotes da Apple em si durem normalmente entre 1h30 e 2h, a nossa cobertura se estende até tarde da noite e os dias subsequentes — a depender do volume de novidades, é claro.

Podcast

Gravaremos a edição #648 do MacMagazine no Ar na quinta-feira, dia 11 de setembro, começando às 18h pelo horário de Brasília.

Vocês poderão acompanhar a gravação ao vivo pelo YouTube, ou então aguardar a versão editada que sairá até a noite de sexta-feira (12/9).

Tíquete para o Wallet

Como também já é tradição, criamos um tíquete que vocês podem colocar no app Carteira (Wallet) do iPhone a fim de serem informados um pouco antes de o evento especial começar.

Adicione-o clicando/tocando a seguir:

MM Live de MacMagazine Tíquete para o Wallet

Requer o iOS 6 ou superior

Compatível com iPhones/iPods touch

Ou escaneie o seguinte código QR usando o app Câmera (nativo do iOS):

E aí, todos ansiosos pelas novidades?! 😉

