Como checar a saúde da bateria em iPads [mini, Air e Pro]

Além dos iPhones, Apple Watches e Macs, a Apple também permite que os consumidores visualizem a saúde da bateria dos iPads de um jeito supersimples, dentro dos Ajustes (Settings).
Além dessa informação, o sistema também poderá lhe alertar caso haja algum problema com esse componente — quando ela estiver significativamente degradada e precisar ser substituída, por exemplo.
O lado negativo é que isso só funciona com certos modelos do tablet da Maçã, como veremos a seguir. Ainda assim, veja como encontrar isso! 🔋
iPads compatíveis
Na prática, todos os iPads lançados a partir de maio de 2024 contam com o recurso. São eles:
- iPad (A16) ou mais recente
- iPad mini (A17 Pro) ou mais recente
- iPads Air de 11″ e 13″ (M2) ou mais recente
- iPads Pro de 11″ e 13″ (M4) ou mais recente
Como verificar a saúde da bateria em iPads
Abra os Ajustes e toque em “Bateria”, na barra lateral esquerda. Em seguida, selecione “Saúde da Bateria” para ver a porcentagem ao lado de “Capacidade Máxima”.
Além disso, você pode conferir o número de ciclos, a data de fabricação, o mês em que ela foi usada pela primeira vez e até limitar a recarga a 80%, caso queira prolongar ainda mais a vida útil do componente.
