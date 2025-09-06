Navegue

Farknot Architect / Shutterstock.com
Mulher/menina usando um iPad Pro com reflexo de luz rosa

Como checar a saúde da bateria em iPads [mini, Air e Pro]

Pedro Henrique Nunes
06/09/2025 • 16:30
Leitura de 1 minuto

Além dos iPhones, Apple Watches e Macs, a Apple também permite que os consumidores visualizem a saúde da bateria dos iPads de um jeito supersimples, dentro dos Ajustes (Settings).

Além dessa informação, o sistema também poderá lhe alertar caso haja algum problema com esse componente — quando ela estiver significativamente degradada e precisar ser substituída, por exemplo.

O lado negativo é que isso só funciona com certos modelos do tablet da Maçã, como veremos a seguir. Ainda assim, veja como encontrar isso! 🔋

iPads compatíveis

Na prática, todos os iPads lançados a partir de maio de 2024 contam com o recurso. São eles:

  • iPad (A16) ou mais recente
  • iPad mini (A17 Pro) ou mais recente
  • iPads Air de 11″ e 13″ (M2) ou mais recente
  • iPads Pro de 11″ e 13″ (M4) ou mais recente

Como verificar a saúde da bateria em iPads

Abra os Ajustes e toque em “Bateria”, na barra lateral esquerda. Em seguida, selecione “Saúde da Bateria” para ver a porcentagem ao lado de “Capacidade Máxima”.

Além disso, você pode conferir o número de ciclos, a data de fabricação, o mês em que ela foi usada pela primeira vez e até limitar a recarga a 80%, caso queira prolongar ainda mais a vida útil do componente.

iPads Pro (miniatura)
Comprar iPads Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10
Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x
Tela: 11 ou 13 polegadas
Cor: prateado ou cinza-espacial
Capacidade: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular
iPads Air (miniatura)
Comprar iPads Air de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10
Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x
Tela: 11 ou 13 polegadas
Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar
Capacidade: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular
iPad mini (miniatura)
Comprar iPad mini de Apple Preço à vista: a partir de R$5.669,10
Preço parcelado: a partir de R$6.299,00 em até 12x
Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar
Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB
Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular
iPad de 10ª geração (miniatura)
Comprar iPad (A16) de Apple Preço à vista: a partir de R$4.049,10
Preço parcelado: a partir de R$4.499,00 em até 12x
Cor: azul, rosa, amarelo ou prateado
Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB
Conectividade:: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
