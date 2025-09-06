Navegue

Foto de I’M ZION na Unsplash
iPhone sendo recarregado por bateria externa da AUKEY

Como evitar superaquecimento ou outros problemas em baterias externas

Pedro Henrique Nunes
06/09/2025 • 18:00
Leitura de 2 minuto

As baterias externas (conhecidas também como powerbanks) facilitam muito a vida de quem precisa dar uma carga extra nos seus dispositivos enquanto está longe de uma tomada.

Algumas delas, inclusive, trazem múltiplas portas — proporcionando recarga de vários smartphones, tablets ou outros aparelhos mesmo tempo.

Apesar de tantos benefícios, é importante manusear esses acessórios com cuidado, justamente por se tratar de baterias. Para evitar problemas como queimaduras, curtos-circuitos ou até incêndios, siga as dicas a seguir!

  • Evite recarregar as baterias externas enquanto estiver dormindo — afinal, se algo acontecer, você não terá como reagir tão rápido.
  • Use somente carregadores e cabos originais ou de marcas conhecidas, já que isso pode acabar causando superaquecimento por conta da má qualidade dos componentes.
  • Não sobrecarregue o uso da bateria externa com aparelhos que demandam energia além do que houver sido informado pela fabricante.
  • Recarregue os seus aparelhos ou a própria bateria externa em um local apropriado, ou seja, em lugares secos (sem umidade) e longe de altas/baixas temperaturas.
  • Não mantenha a bateria sob almofadas, cobertores, colchões ou outras superfícies do tipo.
  • Evite deixar a bateria externa cair no chão, já que isso pode causar danos e falhas, além de prejudicar a vida útil das suas células.
  • Nunca deixe uma bateria externa guardada no carro, caso vá ficar muito tempo distante dele — especialmente se estiver ao sol.
  • Não coloque itens de metal, como chaves, moedas ou clipes de papel perto das portas de recarga.
  • Se for guardar a bateria e deixá-la sem uso por um tempo, mantenha uma carga perto dos 50%.
  • Evite manter a bateria ligada à tomada por muito tempo depois que a carga dela já estiver em 100%.

Dicas bem fáceis de seguir, não é mesmo? 😉

via Anker, Samsung, Canaltech

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
