Como evitar superaquecimento ou outros problemas em baterias externas

As baterias externas (conhecidas também como powerbanks) facilitam muito a vida de quem precisa dar uma carga extra nos seus dispositivos enquanto está longe de uma tomada.

Algumas delas, inclusive, trazem múltiplas portas — proporcionando recarga de vários smartphones, tablets ou outros aparelhos mesmo tempo.

Apesar de tantos benefícios, é importante manusear esses acessórios com cuidado, justamente por se tratar de baterias. Para evitar problemas como queimaduras, curtos-circuitos ou até incêndios, siga as dicas a seguir!

Evite recarregar as baterias externas enquanto estiver dormindo — afinal, se algo acontecer, você não terá como reagir tão rápido.

Use somente carregadores e cabos originais ou de marcas conhecidas, já que isso pode acabar causando superaquecimento por conta da má qualidade dos componentes.

Não sobrecarregue o uso da bateria externa com aparelhos que demandam energia além do que houver sido informado pela fabricante.

Recarregue os seus aparelhos ou a própria bateria externa em um local apropriado, ou seja, em lugares secos (sem umidade) e longe de altas/baixas temperaturas.

Não mantenha a bateria sob almofadas, cobertores, colchões ou outras superfícies do tipo.

Evite deixar a bateria externa cair no chão, já que isso pode causar danos e falhas, além de prejudicar a vida útil das suas células.

Nunca deixe uma bateria externa guardada no carro, caso vá ficar muito tempo distante dele — especialmente se estiver ao sol.

Não coloque itens de metal, como chaves, moedas ou clipes de papel perto das portas de recarga.

Se for guardar a bateria e deixá-la sem uso por um tempo, mantenha uma carga perto dos 50%.

Evite manter a bateria ligada à tomada por muito tempo depois que a carga dela já estiver em 100%.

Dicas bem fáceis de seguir, não é mesmo? 😉

via Anker, Samsung, Canaltech