Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 3 minuto

Como o app MinTask me ajudou a priorizar tarefas e aprimorar a produtividade de forma inteligente

Jason Baroni
06/09/2025 • 12:00

Muito se fala em produtividade hoje em dia, a tal ponto que declarar-se produtivo é como compartilhar um manifesto de estilo de vida. Por outro lado, também está na moda falar a respeito de procrastinação — seja para evitá-la dentro do possível ou assumi-la como algo a ser combatido. Independentemente do conceito que você, leitor, usa para definir e (ou) encarar o cumprimento de tarefas no cotidiano, certamente há apps que nos ajudam a chegar ao fim do dia ou da semana com a tranquilidade dos deveres (quase) cumpridos.

Publicidade

Bem, eu não sou alguém que planeja a vida em uma planilha de Excel, e opto por utilitários que me auxiliam com as pequenas tarefas do dia a dia. Longe de ser um scrum master ou até mesmo um declarado “produtivo” (no sentido existencial), sempre que posso me inclino em soluções simples e objetivas para me ajudarem a organizar e concluir o que preciso fazer, ou lembrar de fazer.

Em diferentes projetos/momentos da minha carreira, trabalhei com o Monday, o Trello, o Asana, entre outras ferramentas robustas que tentam mitigar a complexidade da solução de tarefas que a nossa era demanda. Enquanto isso, do lado pessoal, alterno entre o Lembretes (Reminders) e o Things (um app de lembretes e calendário que parou no tempo, apesar de receber atualizações recorrentes com correções de bugs e melhorias imperceptíveis). Mesmo assim, nunca deixo de conhecer novos apps que possam, eventualmente, se tornar uma solução quase que definitiva para o meu uso.

Foi assim, num dia desses navegando no Threads que, sem querer, fui recomendado a uma publicação sobre o MinTask, um app de gerenciamento de tarefas lançado há poucos meses na App Store — e que nós também cobrimos no MacMagazine. Desenvolvido pelo brasileiro Rafael Ramos, o MinTask é um gerenciador que propõe uma resolução de tarefas inteligente a partir da Matriz de Eisenhower, que apresenta ao usuário um fluxo diário de gestão de tarefas por ordem de urgência e relevância.

Publicidade

A tela principal do app apresenta quatro agrupamentos principais de tarefas: fazer, planejar, delegar e eliminar, além das caixas grupos e arquivados. Essa organização sugere ao usuário a criação de um fluxo de trabalho simplificado, alinhado às suas expectativas de resolução de tarefas, com tomadas de decisão mais pacientes e eficientes, sustentadas por agendamentos, lembretes e até um modo foco para eliminar distrações.

Além da premissa utilitária inteligente e diferenciada, o MinTask conta com uma interface sofisticada e divertida, que soma a linguagem tradicional de design da Apple ao belíssimo estilo iconográfico, que resulta em uma apresentação ao mesmo tempo familiar e autêntica — fatores importantes para um app que acompanhará o usuário no dia a dia. O desenvolvedor ainda garante que, em breve, o app também será adaptado ao Liquid Glass, a nova linguagem de design de interface dos sistemas da Apple, além de trazer novas funcionalidades.

Como o MinTask é um app para gerenciamento de tarefas, orientado a uma lista de afazeres simplificada muito mais do que a uma gestão de projetos completa. Ele não competirá com as plataformas que citei anteriormente; o caso aqui é outro, orientado a um uso pessoal e tarefas objetivas do dia a dia.

A bem da verdade, o Lembretes (da Apple) teve uma evolução notável nos últimos anos e se tornou um aplicativo maduro, completo e certamente definitivo para muitas pessoas. Apesar disso, ele continua com a mesma interface padrão de sempre, o que não necessariamente reflete em um incentivo de resolução, como propõe o MinTask. O mesmo pode ser dito sobre o Things, que em sua interface e simplicidade ainda pode complicar coisas básicas como a gestão de datas de entrega e a configuração de recorrências.

Publicidade

Uma curiosidade interessante é que o MinTask é a primeira realização do Rafael, e que, ao meu ver, surge na App Store como um aplicativo desde o início marcado pela utilidade, bom gosto e alta qualidade de desenvolvimento — um ótimo achado que certamente poderá ajudar você a concluir tarefas de uma forma simples, porém inteligente.

O MinTask está disponível gratuitamente na App Store, com uma opções de assinatura mensal (por R$5) e anual (por R$50), ou uma compra vitalícia (por R$60) — todas essas opções desbloqueiam ícones em diferentes estilos, e, evidentemente, ajudam a manter o desenvolvimento independente do aplicativo.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Jason Baroni
Com mais de uma década de experiência diversificada em marketing, me destaco em Marketing Digital, Gestão de Mídia Paga, Redes Sociais e Branding. Ao longo da minha carreira construí um histórico de sucesso contribuindo para empresas e projetos de marcas renomadas, incluindo Accenture, Cinemark, IMAX, Sony Pictures, Paris Filmes, Tim Brasil, Porto Seguro, PepsiCo, entre outras. Minha especialização abrange a indústria cinematográfica, comércio eletrônico, educação e organizações não governamentais (ONGs), com ênfase em modelos de negócios voltados principalmente para o modelo B2C.
Post Ant.

Como acompanhar a keynote “Awe dropping” na próxima terça-feira (9/9)
Posts relacionados