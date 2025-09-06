Como o app MinTask me ajudou a priorizar tarefas e aprimorar a produtividade de forma inteligente

Muito se fala em produtividade hoje em dia, a tal ponto que declarar-se produtivo é como compartilhar um manifesto de estilo de vida. Por outro lado, também está na moda falar a respeito de procrastinação — seja para evitá-la dentro do possível ou assumi-la como algo a ser combatido. Independentemente do conceito que você, leitor, usa para definir e (ou) encarar o cumprimento de tarefas no cotidiano, certamente há apps que nos ajudam a chegar ao fim do dia ou da semana com a tranquilidade dos deveres (quase) cumpridos.

Bem, eu não sou alguém que planeja a vida em uma planilha de Excel, e opto por utilitários que me auxiliam com as pequenas tarefas do dia a dia. Longe de ser um scrum master ou até mesmo um declarado “produtivo” (no sentido existencial), sempre que posso me inclino em soluções simples e objetivas para me ajudarem a organizar e concluir o que preciso fazer, ou lembrar de fazer.

Em diferentes projetos/momentos da minha carreira, trabalhei com o Monday, o Trello, o Asana, entre outras ferramentas robustas que tentam mitigar a complexidade da solução de tarefas que a nossa era demanda. Enquanto isso, do lado pessoal, alterno entre o Lembretes (Reminders) e o Things (um app de lembretes e calendário que parou no tempo, apesar de receber atualizações recorrentes com correções de bugs e melhorias imperceptíveis). Mesmo assim, nunca deixo de conhecer novos apps que possam, eventualmente, se tornar uma solução quase que definitiva para o meu uso.

Foi assim, num dia desses navegando no Threads que, sem querer, fui recomendado a uma publicação sobre o MinTask, um app de gerenciamento de tarefas lançado há poucos meses na App Store — e que nós também cobrimos no MacMagazine. Desenvolvido pelo brasileiro Rafael Ramos, o MinTask é um gerenciador que propõe uma resolução de tarefas inteligente a partir da Matriz de Eisenhower, que apresenta ao usuário um fluxo diário de gestão de tarefas por ordem de urgência e relevância.

A tela principal do app apresenta quatro agrupamentos principais de tarefas: fazer, planejar, delegar e eliminar, além das caixas grupos e arquivados. Essa organização sugere ao usuário a criação de um fluxo de trabalho simplificado, alinhado às suas expectativas de resolução de tarefas, com tomadas de decisão mais pacientes e eficientes, sustentadas por agendamentos, lembretes e até um modo foco para eliminar distrações.

Além da premissa utilitária inteligente e diferenciada, o MinTask conta com uma interface sofisticada e divertida, que soma a linguagem tradicional de design da Apple ao belíssimo estilo iconográfico, que resulta em uma apresentação ao mesmo tempo familiar e autêntica — fatores importantes para um app que acompanhará o usuário no dia a dia. O desenvolvedor ainda garante que, em breve, o app também será adaptado ao Liquid Glass, a nova linguagem de design de interface dos sistemas da Apple, além de trazer novas funcionalidades.

Como o MinTask é um app para gerenciamento de tarefas, orientado a uma lista de afazeres simplificada muito mais do que a uma gestão de projetos completa. Ele não competirá com as plataformas que citei anteriormente; o caso aqui é outro, orientado a um uso pessoal e tarefas objetivas do dia a dia.

A bem da verdade, o Lembretes (da Apple) teve uma evolução notável nos últimos anos e se tornou um aplicativo maduro, completo e certamente definitivo para muitas pessoas. Apesar disso, ele continua com a mesma interface padrão de sempre, o que não necessariamente reflete em um incentivo de resolução, como propõe o MinTask. O mesmo pode ser dito sobre o Things, que em sua interface e simplicidade ainda pode complicar coisas básicas como a gestão de datas de entrega e a configuração de recorrências.

Uma curiosidade interessante é que o MinTask é a primeira realização do Rafael, e que, ao meu ver, surge na App Store como um aplicativo desde o início marcado pela utilidade, bom gosto e alta qualidade de desenvolvimento — um ótimo achado que certamente poderá ajudar você a concluir tarefas de uma forma simples, porém inteligente.

O MinTask está disponível gratuitamente na App Store, com uma opções de assinatura mensal (por R$5) e anual (por R$50), ou uma compra vitalícia (por R$60) — todas essas opções desbloqueiam ícones em diferentes estilos, e, evidentemente, ajudam a manter o desenvolvimento independente do aplicativo.