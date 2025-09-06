MM Fórum: Mac mini Server esquentando, compatibilidade com Hackintosh e mais!

Semanalmente, nosso moderador Marcelo Melo seleciona cinco tópicos que estejam rolando no MM Fórum para serem destacados por aqui.
Os tópicos são escolhidos de acordo com o nosso bom senso, pelo número de respostas, pela atualidade do assunto e/ou por quão úteis eles podem ser para o público em geral.
Vamos aos links desta semana?
|Tópico
|Autor
|Respostas
|Mac Mini 2011 Server esquenta
|Roger Santos Reis
|11
|Gostaria de saber a compatibilidade do meu notebook com Hackintosh
|Lucas Alves Pavani
|6
|Teclado e Trackpad não funcionam Pro M1
|mdfernan
|2
|Audio muito baixo em ligação watch ultra 1
|pabloaantunes
|1
|iCloud vs. SSD interno
|Anderson Siqueira
|1
Boas discussões, pessoal! 😉