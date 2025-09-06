Tempo Band: nova pulseira da Nomad combina conforto, leveza e resistência

Há muuuito tempo, eu fiz um review da Sport Band, da Nomad — e acredite quando eu digo que a uso até hoje. Pois, na semana passada, a empresa lançou uma nova que eu tive a oportunidade de testar por alguns dias, chamada Tempo Band.

Criada com versatilidade e desempenho em mente, a Tempo Band é o aquele tipo de pulseira que serve para tudo e todos, desde usuários que precisam de algo simples e confortável para o dia a dia, até atletas (amadores ou não) que querem algo quase imperceptível no pulso.

Feita de borracha de fluoroelastômero FKM, ela é 100% à prova d’água e tem os canais de ventilação já conhecidos da Sport Band, assim como um pino de fechamento de alumínio personalizado. Em tamanhos para Apple Watches de 49mm, 45/46mm ou 41/42mm, ela serve basicamente para qualquer modelo do relógio da Maçã — em seu maior tamanho, o ela cobre pulsos de 158mm a 195mm.

Visualmente, ela me agrada demais por ser bem simples e, como disse, bem leve. Estou usando-a por uma semana, todos os dias, incluindo para fazer musculação, correr, tomar banho e dormir (sim, eu monitoro o meu sono com o Apple Watch). Nesse período, comparando com a pulseira que eu estava usando anteriormente (a Oceano, da Apple), posso afirmar que ela é muito mais confortável de se usar.

Se colocarmos ela lado a lado com a Sport Band, diria que as diferenças são poucas — o foco me parece ter sido mesmo deixá-la ainda mais agradável e leve no pulso, ainda que utilizando o mesmo material e o mesmo fecho, que são ótimos.

As cores também não decepcionam: eu recebi para testes uma preta e uma lumen (verde/amarelo), mas há também as cores dusk (azul/roxo) e crush (laranja/vermelho) — ou seja, para todos os gostos.

No meu caso, que tenho um Apple Watch Ultra, ela é muito mais confortável que a pulseira Oceano (como eu já disse) e tão boa de se usar quanto a loop Trail, mas sem o ponto negativo de demorar para secar por conta do material utilizado.

A Nomad está cobrando US$49 pela Tempo Band, metade do valor que a Apple cobra para as duas pulseiras que eu mencionei aqui — ou seja, vale muito a pena! 😊

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.