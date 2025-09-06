Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Tempo Band: nova pulseira da Nomad combina conforto, leveza e resistência

Disponível em quatro cores, a nova pulseira é compatível basicamente com todos os modelos de Apple Watches
Eduardo Marques
06/09/2025 • 15:00

Há muuuito tempo, eu fiz um review da Sport Band, da Nomad — e acredite quando eu digo que a uso até hoje. Pois, na semana passada, a empresa lançou uma nova que eu tive a oportunidade de testar por alguns dias, chamada Tempo Band.

Publicidade

Criada com versatilidade e desempenho em mente, a Tempo Band é o aquele tipo de pulseira que serve para tudo e todos, desde usuários que precisam de algo simples e confortável para o dia a dia, até atletas (amadores ou não) que querem algo quase imperceptível no pulso.

Feita de borracha de fluoroelastômero FKM, ela é 100% à prova d’água e tem os canais de ventilação já conhecidos da Sport Band, assim como um pino de fechamento de alumínio personalizado. Em tamanhos para Apple Watches de 49mm, 45/46mm ou 41/42mm, ela serve basicamente para qualquer modelo do relógio da Maçã — em seu maior tamanho, o ela cobre pulsos de 158mm a 195mm.

Visualmente, ela me agrada demais por ser bem simples e, como disse, bem leve. Estou usando-a por uma semana, todos os dias, incluindo para fazer musculação, correr, tomar banho e dormir (sim, eu monitoro o meu sono com o Apple Watch). Nesse período, comparando com a pulseira que eu estava usando anteriormente (a Oceano, da Apple), posso afirmar que ela é muito mais confortável de se usar.

Se colocarmos ela lado a lado com a Sport Band, diria que as diferenças são poucas — o foco me parece ter sido mesmo deixá-la ainda mais agradável e leve no pulso, ainda que utilizando o mesmo material e o mesmo fecho, que são ótimos.

Publicidade

As cores também não decepcionam: eu recebi para testes uma preta e uma lumen (verde/amarelo), mas há também as cores dusk (azul/roxo) e crush (laranja/vermelho) — ou seja, para todos os gostos.

No meu caso, que tenho um Apple Watch Ultra, ela é muito mais confortável que a pulseira Oceano (como eu já disse) e tão boa de se usar quanto a loop Trail, mas sem o ponto negativo de demorar para secar por conta do material utilizado.

Publicidade

A Nomad está cobrando US$49 pela Tempo Band, metade do valor que a Apple cobra para as duas pulseiras que eu mencionei aqui — ou seja, vale muito a pena! 😊

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Eduardo Marques
Graduado em Comunicação Social pela ESPM-RJ, teve seu primeiro contato com um produto Apple (um iMac G5) em 2005, quando trabalhava em uma produtora de eventos. Depois foi morar fora para estudar e voltou com um iMac G5 (iSight) na bagagem. Sempre que passa em frente a uma Apple Store, é abduzido. Carioca e flamenguista, trabalha em um MacBook Pro de 16" (2021) e usa um iPhone 15 Pro Max, um Apple Watch Ultra 2 e uma Apple TV 4K (1ª geração), além dos AirPods Pro 2.
Post Ant.

★ Carregadores (parede e veicular) e cabo: conheça três produtos da linha retrátil da UGREEN
Posts relacionados