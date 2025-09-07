Como ativar e gerenciar os controles parentais do Apple Music na web

O Apple Music oferece, assim como vários outros aplicativos e serviços, controles parentais para restringir conteúdos que você considera inadequados para os seus filhos ou outras crianças menores de idade que convivem com você.

Além de fazer isso nos seus próprios aparelhos da Maçã, saiba que é possível definir e alterar esses controles pela web, usando o site do Apple Music — que pode ser acessado a partir de qualquer navegador.

Veja como fazer exatamente isso! 😉

Com o site do serviço aberto, clique na sua foto (no canto superior direito) e vá até “Ajustes” — caso seja necessário, insira o login e a senha da sua Conta Apple.

Role até chegar à seção “Controles parentais” e clique na chave ao lado de “Restrições de conteúdo”. Insira um código com quatro dígitos para impedir que as alterações das restrições que você defina sejam alteradas e clique em “Continuar”.

A seguir, digite um email de recuperação que poderá ser usado caso você não lembre do código e clique em “Continuar”. Clique nos menus para escolher as classificações permitidas para as músicas, os programas de TV e os filmes.

Para fazer essas alterações novamente, volte até a mesma seção dos ajustes, insira o código criado anteriormente e faça os ajustes necessários.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

