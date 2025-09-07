Navegue

Apple Music na App Store do iPhone

Como impedir que seguidores vejam o que você ouve no Apple Music [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
07/09/2025 • 13:30
Leitura de 1 minuto

Por padrão, os álbuns e as playlists que você tiver escutado recentemente no Apple Music aparecerão no seu perfil e os seus seguidores poderão ver a sua foto de perfil ao lado das canções que tiver reproduzido.

Porém, caso queira mais privacidade, você pode desabilitar isso facilmente no serviço de streaming da Maçã — seja no iPhone, iPad ou Mac. Confira, a seguir, como fazer isso nestes aparelhos! 😊

Como ocultar o que você ouve no Apple Music pelo iPhone/iPad

Com o app Música aberto, toque na sua foto (no canto superior direito) e no seu perfil, na parte superior.

Selecione “Editar” ou vá até os três pontinhos (no canto superior direito) e em “Editar Perfil”. Role até o fim da lista e desmarque “Ouvindo”.

Toque, então, em “OK” para confirmar.

Como ocultar o que você ouve no Apple Music pelo Mac

Clique na sua foto (no canto superior direito) e vá em “Editar” (ou nos três pontinhos e em “Editar Perfil”).

Acesse “Ajustes Adicionais de Privacidade”, desmarque “Ouvindo” e clique em “OK”.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
