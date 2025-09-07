Como impedir que seguidores vejam o que você ouve no Apple Music [iPhone, iPad e Mac]

Por padrão, os álbuns e as playlists que você tiver escutado recentemente no Apple Music aparecerão no seu perfil e os seus seguidores poderão ver a sua foto de perfil ao lado das canções que tiver reproduzido.

Porém, caso queira mais privacidade, você pode desabilitar isso facilmente no serviço de streaming da Maçã — seja no iPhone, iPad ou Mac. Confira, a seguir, como fazer isso nestes aparelhos! 😊

Como ocultar o que você ouve no Apple Music pelo iPhone/iPad

Com o app Música aberto, toque na sua foto (no canto superior direito) e no seu perfil, na parte superior.

Selecione “Editar” ou vá até os três pontinhos (no canto superior direito) e em “Editar Perfil”. Role até o fim da lista e desmarque “Ouvindo”.

Toque, então, em “OK” para confirmar.

Como ocultar o que você ouve no Apple Music pelo Mac

Clique na sua foto (no canto superior direito) e vá em “Editar” (ou nos três pontinhos e em “Editar Perfil”).

Acesse “Ajustes Adicionais de Privacidade”, desmarque “Ouvindo” e clique em “OK”.

