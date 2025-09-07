Como ocultar um álbum específico que você escutou no Apple Music

O Apple Music permite que você siga os seus contatos que também têm uma conta no serviço de streaming de músicas da Maçã. Caso não queira que essas pessoas vejam o que você anda ouvindo, você pode desabilitar isso de uma forma geral, nos ajustes do serviço.

Mas e se quiser ocultar apenas uma música ou um álbum específico dessa área? Pois bem, você pode fazer exatamente isso. Veja, a seguir, como proceder no seu iPhone ou iPad — já que isso ainda não está no app do Mac.

Abra o app Música no seu iPhone ou iPad; Toque na sua foto (no canto superior direito); Selecione o seu perfil, na parte superior da tela; Na seção “Ouvindo”, localize o álbum no qual a música está localizada; Mantenha o dedo pressionado em cima dele e escolha “Ocultar do Perfil”.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada!

