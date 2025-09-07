Navegue

Como personalizar a barra lateral do Apple Music na web

Pedro Henrique Nunes
07/09/2025 • 16:30

Além de utilizar o Apple Music nos aparelhos da Apple (como iPhones, iPads, Macs e Apple Watches), você também pode usufruir do serviço de streaming da empresa usando qualquer computador/navegador que quiser — sim, pela web.

Por lá, a Maçã oferece a possibilidade de personalizar a seção “Biblioteca”, na barra lateral do lado esquerdo da tela, como os álbuns, as músicas ou “Feito para você”, por exemplo.

Confira como proceder! 🎶

Acesse o site do serviço e faça login na sua conta. Em seguida, passe o mouse em “Biblioteca”, na barra lateral esquerda.

Clique no botão “Editar” e marque ou desmarque aquilo que deseja ou não que apareça nessa área. Quando estiver satisfeito, clique em “Concluído”.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
