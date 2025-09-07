Vídeo: Roller Pro Carry-On (da Peak Design), mala de mão para a vida

Há mais de quatro anos, fiz um vídeo completo sobre a Travel Backpack 45L, da Peak Design, a qual eu caracterizei como uma “mochila para a vida”.

Bem, vou ter que repetir a dose — porque sim, a Roller Pro Carry-On também é uma mala de mão para a vida.

Confira meu vídeo completo sobre ela:

A Roller Pro Carry-On é daquelas malas que deixam claro, logo no primeiro contato, que foram feitas para durar e impressionar. Ela aposta em um design elegante e materiais de altíssima qualidade — como fibra de carbono no trolley, alumínio anodizado na alça e um exterior em nylon 500D com chassi em policarbonato, resistente e à prova d’água. O resultado é uma mala leve (3,9kg), robusta e aprovada como bagagem de cabine global (55,6×35,6x23cm), mas com espaço interno de sobra: 34L que podem chegar a 39L quando expandida.

O que mais chama atenção, porém, é a atenção aos detalhes. Do interior em feltro de alta visibilidade aos zíperes ultrarresistentes, tudo parece ter sido pensado para oferecer praticidade e confiança ao viajar. Ela tem um sistema versátil de organização, especialmente para quem carrega equipamentos de trabalho ou fotografia. E, na prática, o conjunto de rodas suaves e a alça firme garantem uma experiência de uso que realmente eleva o padrão das malas de mão tradicionais.

Aos interessados, também já fiz um vídeo bacana sobre o Travel Tripod, outro excelente produto da Peak Design.