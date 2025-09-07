Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
View on YouTube

Vídeo: Roller Pro Carry-On (da Peak Design), mala de mão para a vida

Rafael Fischmann
07/09/2025 • 12:00
Leitura de 1 minuto

Há mais de quatro anos, fiz um vídeo completo sobre a Travel Backpack 45L, da Peak Design, a qual eu caracterizei como uma “mochila para a vida”.

Publicidade

Bem, vou ter que repetir a dose — porque sim, a Roller Pro Carry-On também é uma mala de mão para a vida.

Confira meu vídeo completo sobre ela:

YouTube video
Assinar o nosso canal do YouTube

A Roller Pro Carry-On é daquelas malas que deixam claro, logo no primeiro contato, que foram feitas para durar e impressionar. Ela aposta em um design elegante e materiais de altíssima qualidade — como fibra de carbono no trolley, alumínio anodizado na alça e um exterior em nylon 500D com chassi em policarbonato, resistente e à prova d’água. O resultado é uma mala leve (3,9kg), robusta e aprovada como bagagem de cabine global (55,6×35,6x23cm), mas com espaço interno de sobra: 34L que podem chegar a 39L quando expandida.

Publicidade

O que mais chama atenção, porém, é a atenção aos detalhes. Do interior em feltro de alta visibilidade aos zíperes ultrarresistentes, tudo parece ter sido pensado para oferecer praticidade e confiança ao viajar. Ela tem um sistema versátil de organização, especialmente para quem carrega equipamentos de trabalho ou fotografia. E, na prática, o conjunto de rodas suaves e a alça firme garantem uma experiência de uso que realmente eleva o padrão das malas de mão tradicionais.

Aos interessados, também já fiz um vídeo bacana sobre o Travel Tripod, outro excelente produto da Peak Design.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
Post Ant.

Jump Desktop: a solução para as limitações do seu iPad
Posts relacionados