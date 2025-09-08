Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Amazon Music lança playlists atualizadas semanalmente por IA

Luiz Gustavo Ribeiro
08/09/2025 • 18:52
Playlist Weekly Vibe do Amazon Music

O Amazon Music está lançando um novo recurso chamado Weekly Vibe que mantém um novo conjunto de playlists atualizado semanalmente com a ajuda de inteligência artificial.

Publicidade

Toda segunda-feira, o serviço de streaming atualizará essas playlists customizadas com sugestões de músicas que refletem seus hábitos recentes, levando em consideração sua evolução de “humor musical” e interesses. Além disso, são recomendadas faixas novas para aprimorar a experiência de descoberta.

Posts relacionados

Para encontrar as playlists Weekly Vibe, acesse a aba “Biblioteca” na parte inferior da tela e selecione “Feito para Você”. Lá, você encontrará a lista da semana, completa com um título, uma descrição e músicas selecionadas — sendo que cada uma delas se concentra em um tema ou gênero específico.

Você também pode compartilhar suas playlists com amigos, publicá-las nas redes sociais e salvá-las na sua biblioteca, bem como offline. O recurso está disponível inicialmente para clientes nos Estados Unidos, tanto para iOS quanto para Android.

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via TechCrunch

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Spotify agora permite organizar biblioteca por atividade, humor e gênero musical
Próx. Post

Bluesky lança recurso Postagens Salvas, botão para anexar mídias e mais
Posts relacionados