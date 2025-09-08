Amazon Music lança playlists atualizadas semanalmente por IA

O Amazon Music está lançando um novo recurso chamado Weekly Vibe que mantém um novo conjunto de playlists atualizado semanalmente com a ajuda de inteligência artificial.

Publicidade

Toda segunda-feira, o serviço de streaming atualizará essas playlists customizadas com sugestões de músicas que refletem seus hábitos recentes, levando em consideração sua evolução de “humor musical” e interesses. Além disso, são recomendadas faixas novas para aprimorar a experiência de descoberta.

Para encontrar as playlists Weekly Vibe, acesse a aba “Biblioteca” na parte inferior da tela e selecione “Feito para Você”. Lá, você encontrará a lista da semana, completa com um título, uma descrição e músicas selecionadas — sendo que cada uma delas se concentra em um tema ou gênero específico.

Você também pode compartilhar suas playlists com amigos, publicá-las nas redes sociais e salvá-las na sua biblioteca, bem como offline. O recurso está disponível inicialmente para clientes nos Estados Unidos, tanto para iOS quanto para Android.

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via TechCrunch