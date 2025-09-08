Apple Intelligence poderá chegar à China até o fim deste ano

Os empecilhos envolvendo a Apple Intelligence não estão limitados somente ao seu desempenho, mas também à distribuição — principalmente na China, onde a IA não foi lançada até hoje.

Publicidade

O lançamento do recurso por lá estava inicialmente planejado para meados deste ano, como parte de uma atualização do iOS 18 — mas a Apple enfrentou obstáculos relacionados às regulamentações chinesas, bem como preocupações de autoridades do governo americano e a guerra comercial entre os países.

Agora, informações do repórter Mark Gurman (da Bloomberg) são de que a companhia não desistiu da investida. Em sua newsletter mais recente, ele disse que a empresa ainda tem equipes “trabalhando arduamente” para levar a Apple Intelligence à China.

No caso, o plano atual é lançar a funcionalidade antes do final deste ano como parte do iOS 26.1 ou até mesmo do iOS 26.2. Segundo as informações, a Apple está testando ativamente os recursos com funcionários no país e continua trabalhando com o Alibaba, entre outros fornecedores, para esse lançamento.

Publicidade

Como bem sabemos, a China é um mercado grande demais (especialmente para a Apple) para ser ignorado e, levando em conta o próspero lançamento dos “iPhones 17”, a empresa vê a disponibilidade da sua IA por lá como um ponto de venda crucial.

“iPhone 17 Air” na China

Por falar em “iPhones 17”, o jornalista comentou suas expectativas em torno do “iPhone 17 Air” e levantou uma possível problemática envolvendo o lançamento deste modelo na China.

Segundo ele, considerando que a Apple eliminará a bandeja para cartão SIM nesse modelo, as vendas dele na China continental serão dificultadas — já que o país restringe o uso de eSIM domesticamente. Assim, Gurman diz que não se surpreenderia se o lançamento fosse limitado ou escalonado até que a Apple e as operadoras resolvessem isso por lá.

Publicidade

Por outro lado, hoje mais cedo cobrimos um vazamento sobre capacidades de baterias dos novos iPhones que indica que o “17 Air” poderá, sim, ter uma versão com bandeja para cartão SIM físico. A ver…

Chegada da ferramenta de busca da Apple

O colunista também voltou a mencionar o suposto novo buscador de IA próprio da Apple, desta vez fornecendo uma possível janela de lançamento mais definida.

Segundo ele, esse recurso está previsto para março do ano que vem, como parte da nova Siri — cujo lançamento é esperado, como já aventado, para o iOS 26.4.