Apple lançará segunda versão dos “AirPods Pro 3” em 2026, diz leaker

Os “AirPods Pro 3” ainda nem foram lançados, mas já teriam uma nova versão planejada para o fim do ano que vem. De acordo com o leaker Instant Digital, em um post na rede social chinesa Weibo, a Apple quer lançar uma versão mais completa dos fones em 2026, provavelmente junto aos “iPhones 18”.

Segundo ele, o principal diferencial dessa futura versão dos AirPods Pro será a presença de um sensor infravermelho para possibilitar controles por gestos, o qual substituirá por completo os sensores de pressão dos modelos atuais.

Vale reforçar que não estamos falando dos “AirPods Pro 4”, e sim de uma segunda versão dos “AirPods Pro 3” — talvez inspirada nos AirPods 4, que também trazem duas versões (com e sem cancelamento ativo de ruído), embora nesse caso elas tenham sido apresentadas de uma só vez.

O lançamento de duas versões distintas dos mesmos fones com apenas um ano de diferença também seria algo inédito para a Apple, que costuma dar mais espaço entre lançamentos de fones. Caso os “AirPods Pro 3” realmente sejam anunciados amanhã, estaremos falando de um tempo de espera de três anos entre eles e os AirPods Pro 2 (ou dois, se você levar em conta o lançamento do modelo com USB-C).

Um nome de peso que parece concordar com Instant Digital é o analista Ming-Chi Kuo. Ele disse ontem acreditar que a empresa irá mesmo lançar uma segunda versão dos fones em 2026, além de lançar a primeira ainda neste ano.

Vejamos o que a Apple irá fazer…

