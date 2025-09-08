Apple Maps exibe detalhes de locais da série “Chief of War”, do Apple TV+

Um novo guia do Apple Maps permite que você faça um tour virtual pelos locais exibidos na série “Chefe de Guerra” (“Chief of War”), do Apple TV+, estrelada por Jason Momoa.

Para isso, basta procurar pelo nome da série no Apple Maps e você verá Chief of War Tour: Hawai‘i & New Zealand entre os resultados.

From volcanic peaks to ocean shores, experience the raw beauty of Hawai'i.



Search "Chief of War" in Apple Maps to learn and explore more.#ChiefOfWar pic.twitter.com/6gpcUD7f25 — Apple TV (@AppleTV) September 8, 2025 Dos picos vulcânicos às praias oceânicas, vivencie a beleza natural do Havaí.

Pesquise “Chief of War” no Apple Maps para saber mais e explorar mais.

#ChiefOfWar

Atualmente, o guia conta com dez lugares apresentados na série, incluindo regiões como Waitakere Rangers Regional Park, Bethells Beach, Kualoa Ranch, Kalapana State Wayside Park, entre outros.

Nesta série épica Apple Original baseada em eventos reais, Jason Momoa estrela como um guerreiro feroz em uma missão para unir os quatro reinos do Havaí. Explore os locais de filmagem de tirar o fôlego e os marcos históricos por trás dessa saga monumental.

Todos os locais no guia incluem seu horário de funcionamento/visitação, além de uma breve descrição do seu contexto, significado histórico e uma imagem de uma cena de “Chief of War” naquele local específico.

Na web, é possível acessar o guia nessa página. Os episódios da primeira temporada de “Chief of War” ainda estão sendo disponibilizados semanalmente no Apple TV+.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

