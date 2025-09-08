Apple TV+ leva 15 estatuetas nos Creative Arts Emmy Awards

O Apple TV+ obteve nada menos que 15 vitórias nos Creative Arts Emmy Awards, que foi a primeira noite de premiação dos Emmy Awards deste ano, a qual acontece uma semana antes da premiação principal e tem como foco as categorias relacionadas a aspectos mais técnicos e artísticos.

O grande destaque do serviço de streaming da Maçã foi “O Estúdio” (“The Studio”), que foi agraciada com nada menos que nove estatuetas e se consagrou como a produção mais premiada da noite, alcançando também o título de série de comédia mais premiada na história dos Creative Arts Emmy Awards.

“Ruptura” (“Severance”), por sua vez, foi agraciada com seis troféus — incluindo o de Melhor Atriz Convidada para Merritt Wever. Série mais indicada na temporada, com 27 indicações, a produção ainda concorre à maior categoria da premiação, a de Melhor Série de Drama.

Congratulations to Merritt Wever on her #Emmy trifecta! This is her first win in a Drama category, following previous wins in Comedy and Limited Series. pic.twitter.com/z32gfEPRcs — Apple TV (@AppleTV) September 7, 2025

Confira as categorias vencidas pelas séries da Apple:

“O Estúdio”

Melhor Ator Convidado em Série de Comédia: Bryan Cranston

Congratulations to Bryan Cranston on his first #Emmy win in a Comedy category. pic.twitter.com/n8Muav88q6 — Apple TV (@AppleTV) September 7, 2025

Melhor Elenco em Série de Comédia: Melissa Kostenbauder e Francine Maisler

e Melhor Figurino Contemporâneo: Kameron Lennox , Betsy Glick e Tyler Kinney (“CinemaCon”)

, e (“CinemaCon”) Melhor Design de Produção para um Programa Narrativo (meia hora): Julie Berghoff , Brian Grego e Claire Kaufman (“The Note”)

, e (“The Note”) Melhor Edição de Som para uma Série de Comédia ou Drama (meia hora): George Haddad , Borja Sau , Lloyd Stuart Martin , Randy Wilson , Justin Helle , Lorena Perez Batista , Jason Charbonneau e Stefan Fraticelli (“The Golden Globes”)

, , , , , , e (“The Golden Globes”) Melhor Mixagem de Som para uma Série de Comédia ou Drama (meia hora) e Animação: Lindsey Alvarez , Fred Howard , Buck Robinson e Ron Mellegers (“The Golden Globes”)

, , e (“The Golden Globes”) Melhor Edição de Imagem de Câmera Única em Série de Comédia: Eric Kissack (“The Promotion”)

(“The Promotion”) Melhor Visão Musical: Gabe Hillfer (“The Promotion”)

(“The Promotion”) Melhor Fotografia: Adam Newport-Berra (“The Oner”)

“Ruptura”

Melhor Atriz Convidada em Série de Drama: Merritt Wever

Melhor Design de Título: Oliver Latta e Teddy Blanks

e Melhor Mixagem de Som para Série de Comédia ou Drama (uma hora): Bob Chefalas , Jacob Ribicoff , David Schwartz e George Lara (“Cold Harbor”)

, , e (“Cold Harbor”) Melhor Composição Musical para uma Série (Trilha Sonora Original): Theodore Shapiro (“Cold Harbor”)

(“Cold Harbor”) Melhor Fotografia para uma Série: Jessica Lee Gagné (“Hello, Ms. Cobel”)

Além do Apple TV+, o Apple Music também foi agraciado com uma estatueta pela performance de Kendrick Lamar no Super Bowl deste ano. No caso, o rapper e Tony Russell receberam o prêmio de Melhor Direção Musical.

Congratulations to Kendrick Lamar and Tony Russell on winning an Emmy for "Outstanding Music Direction" for the Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show Starring Kendrick Lamar! pic.twitter.com/l6Ye1PNZaf — Roc Nation (@RocNation) September 8, 2025 Parabéns a Kendrick Lamar e Tony Russell por ganharem um Emmy de “Melhor Direção Musical” pelo Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show, estrelado por Kendrick Lamar!

Vale recordar que a cerimônia principal dos Emmys 2025 está marcada para ocorrer no próximo domingo (14/9). Além de “Severance” e “The Studio”, ainda concorrem produções do Apple TV+ como “Falando a Real” (“Shrinking”), “Slow Horses”, “Acima de Qualquer Suspeita” (“Presumed Innocent”), “Disclaimer”, “Ladrões de Drogas” (“Dope Thief”), “Mal de Família” (“Bad Sisters”), “Pachinko”, “Seus Amigos e Vizinhos” (“Your Friends & Neighbors”) e “Matéria Escura” (“Dark Matter”).

