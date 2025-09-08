Apple TV+ leva 15 estatuetas nos Creative Arts Emmy Awards

O Apple TV+ obteve nada menos que 15 vitórias nos Creative Arts Emmy Awards, que foi a primeira noite de premiação dos Emmy Awards deste ano, a qual acontece uma semana antes da premiação principal e tem como foco as categorias relacionadas a aspectos mais técnicos e artísticos.
O grande destaque do serviço de streaming da Maçã foi “O Estúdio” (“The Studio”), que foi agraciada com nada menos que nove estatuetas e se consagrou como a produção mais premiada da noite, alcançando também o título de série de comédia mais premiada na história dos Creative Arts Emmy Awards.
“Ruptura” (“Severance”), por sua vez, foi agraciada com seis troféus — incluindo o de Melhor Atriz Convidada para Merritt Wever. Série mais indicada na temporada, com 27 indicações, a produção ainda concorre à maior categoria da premiação, a de Melhor Série de Drama.
Confira as categorias vencidas pelas séries da Apple:
“O Estúdio”
- Melhor Ator Convidado em Série de Comédia: Bryan Cranston
- Melhor Elenco em Série de Comédia: Melissa Kostenbauder e Francine Maisler
- Melhor Figurino Contemporâneo: Kameron Lennox, Betsy Glick e Tyler Kinney (“CinemaCon”)
- Melhor Design de Produção para um Programa Narrativo (meia hora): Julie Berghoff, Brian Grego e Claire Kaufman (“The Note”)
- Melhor Edição de Som para uma Série de Comédia ou Drama (meia hora): George Haddad, Borja Sau, Lloyd Stuart Martin, Randy Wilson, Justin Helle, Lorena Perez Batista, Jason Charbonneau e Stefan Fraticelli (“The Golden Globes”)
- Melhor Mixagem de Som para uma Série de Comédia ou Drama (meia hora) e Animação: Lindsey Alvarez, Fred Howard, Buck Robinson e Ron Mellegers (“The Golden Globes”)
- Melhor Edição de Imagem de Câmera Única em Série de Comédia: Eric Kissack (“The Promotion”)
- Melhor Visão Musical: Gabe Hillfer (“The Promotion”)
- Melhor Fotografia: Adam Newport-Berra (“The Oner”)
“Ruptura”
- Melhor Atriz Convidada em Série de Drama: Merritt Wever
- Melhor Design de Título: Oliver Latta e Teddy Blanks
- Melhor Mixagem de Som para Série de Comédia ou Drama (uma hora): Bob Chefalas, Jacob Ribicoff, David Schwartz e George Lara (“Cold Harbor”)
- Melhor Composição Musical para uma Série (Trilha Sonora Original): Theodore Shapiro (“Cold Harbor”)
- Melhor Fotografia para uma Série: Jessica Lee Gagné (“Hello, Ms. Cobel”)
Além do Apple TV+, o Apple Music também foi agraciado com uma estatueta pela performance de Kendrick Lamar no Super Bowl deste ano. No caso, o rapper e Tony Russell receberam o prêmio de Melhor Direção Musical.
Vale recordar que a cerimônia principal dos Emmys 2025 está marcada para ocorrer no próximo domingo (14/9). Além de “Severance” e “The Studio”, ainda concorrem produções do Apple TV+ como “Falando a Real” (“Shrinking”), “Slow Horses”, “Acima de Qualquer Suspeita” (“Presumed Innocent”), “Disclaimer”, “Ladrões de Drogas” (“Dope Thief”), “Mal de Família” (“Bad Sisters”), “Pachinko”, “Seus Amigos e Vizinhos” (“Your Friends & Neighbors”) e “Matéria Escura” (“Dark Matter”).
