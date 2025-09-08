Apple Watch ajuda a salvar vida de brasileiro com alerta de fibrilação atrial

O Apple Watch voltou a protagonizar um caso de impacto ao detectar uma condição cardíaca grave e ajudar a salvar a vida de um usuário no Brasil. O relato foi compartilhado pelo especialista em segurança da informação Luis Felipe Marinho em seu perfil no LinkedIn.

Segundo ele, no dia 2 de agosto, enquanto assistia televisão, o relógio identificou sinais de uma possível fibrilação atrial súbita, espécie de arritmia cardíaca. O alerta imediato, aliado à possibilidade de realizar um eletrocardiograma (ECG) pelo próprio relógio, permitiu que ele compreendesse a gravidade da situação e buscasse ajuda médica rapidamente.

Marinho contou que correu ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento e permaneceu alguns dias internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI). “Essa agilidade em identificar o problema e buscar ajuda médica rapidamente salvou a minha vida”, escreveu.

O especialista em segurança da informação destacou a importância da tecnologia da Apple e, em geral, de dispositivos de saúde conectados, para a medicina preventiva, ressaltando que os recursos desses aparelhos podem ser a diferença entre a vida e a morte.

