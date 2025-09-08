Navegue

Apple Watch ajuda a salvar vida de brasileiro com alerta de fibrilação atrial

Bruno S. Gentile
08/09/2025 • 15:28
O Apple Watch voltou a protagonizar um caso de impacto ao detectar uma condição cardíaca grave e ajudar a salvar a vida de um usuário no Brasil. O relato foi compartilhado pelo especialista em segurança da informação Luis Felipe Marinho em seu perfil no LinkedIn.

Segundo ele, no dia 2 de agosto, enquanto assistia televisão, o relógio identificou sinais de uma possível fibrilação atrial súbita, espécie de arritmia cardíaca. O alerta imediato, aliado à possibilidade de realizar um eletrocardiograma (ECG) pelo próprio relógio, permitiu que ele compreendesse a gravidade da situação e buscasse ajuda médica rapidamente.

Marinho contou que correu ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento e permaneceu alguns dias internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI). “Essa agilidade em identificar o problema e buscar ajuda médica rapidamente salvou a minha vida”, escreveu.

O especialista em segurança da informação destacou a importância da tecnologia da Apple e, em geral, de dispositivos de saúde conectados, para a medicina preventiva, ressaltando que os recursos desses aparelhos podem ser a diferença entre a vida e a morte.

Apple Watch Ultra 2 (miniatura)
Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: natural ou preto
Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio
Apple Watch Series 10 (miniatura)
Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10
Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x
Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante
Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia
Tamanhos: 42mm ou 46mm
Conectividade: GPS ou GPS + Celular
Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês
Apple Watch SE de 2ª geração (miniatura)
Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10
Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x
Cores: meia-noite, estelar ou prateado
Tamanhos: 40mm ou 44mm
Conectividade: GPS ou GPS + Celular
Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

