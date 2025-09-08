Bluesky lança recurso Postagens Salvas, botão para anexar mídias e mais

Um dos recursos mais aguardados por usuários do Bluesky desde o lançamento da rede social é a possibilidade de salvar publicações de terceiros para conferência posterior, a qual está finalmente chegando ao app — junto com outras novidades e pequenas melhorias.

Anunciado hoje pela plataforma, o recurso Postagens Salvas (Saved Posts) funciona de forma semelhante ao que já vemos em outras plataformas, sendo caracterizado pela presença de um botão no formato de marcador na parte inferior de cada publicação.

v1.108 is rolling out today 🚚 Now live, at long last: Bookmarks, aka Saved Posts. For all those posts you'll definitely plan to come back to! Update the app and give it a try. The button is right down there 👇



V1.108 está sendo lançada hoje 🚚



Agora disponível, finalmente: Bookmarks, também conhecidos como Postagens Salvas. Para todas as postagens para as quais você definitivamente planeja voltar!



Atualize o aplicativo e experimente. O botão está bem ali embaixo 👇

Para visualizar a lista com todas as publicações salvas, basta acessar a mais nova opção “Salvo” disponível no menu lateral do software (acessível pelo menu no iOS). Elas também podem ser acessadas diretamente por um navegador por essa página.

Antes, muitos usuários respondiam às publicações com um emoji de tachinha (📌) caso quisessem salvá-las — uma espécie de gambiarra desenvolvida pela comunidade do app. Felizmente, integrantes da equipe do app criaram uma ferramenta para migrar esses posts para a opção nativa.

Mais novidades

No início do mês, o Bluesky já havia anunciado algumas novidades para a sua versão 1.107, a qual teve como maior destaque o botão unificado para a publicação de fotos e vídeos.

📢 v1.107 is rolling out now! We've done what was previously thought to be impossible: you can now add image or videos to your post using one magical button. Just one step in making posting simpler and more enjoyable.



📢 v1.107 está sendo lançado agora! Fizemos o que antes se pensava ser impossível: agora você pode adicionar imagens ou vídeos à sua postagem usando um botão mágico.



Apenas um passo para tornar a postagem mais simples e agradável.

A plataforma também anunciou que agora é possível adicionar botões para “mostrar mais” ou “mostrar menos” em feeds personalizados e de adicionar pessoas a Pacotes Iniciais (Starter Packs) diretamente de seus perfis.

Esses updates, é claro, também incluíram algumas melhorias de desempenho para tornar a experiência com o app mais fluida.

Todas as novidades (incluindo o recurso de Postagens Salvas) já estão disponíveis na versão mais recente do app (1.108) na App Store.

