Foto de Primakov/Depositphotos
Ícone do WhatsApp em smartphone

Como agendar uma chamada de voz ou vídeo no WhatsApp [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
08/09/2025 • 07:00
Leitura de 1 minuto

O WhatsApp continua liberando ótimas novidades para quem usa o mensageiro mais popular do Brasil com frequência. Recentemente, por exemplo, tornou-se possível realizar o agendamento de chamadas de voz, de vídeo individual ou em grupo.

O bacana é que você pode adicionar os participantes e avisá-los com antecedência da chamada pretendida, por meio de uma notificação. Veja, nos parágrafos a seguir, como usar isso no iPhone, iPad e Mac! 📞

Como agendar uma chamada no WhatsApp pelo iPhone/iPad

Com o app aberto, toque na aba “Ligações” e no “+”, no canto superior direito da tela. Selecione “Programar ligação” e, nos passos seguintes, adicione informações como a data/hora de início (o término é opcional), o tipo de ligação, uma descrição e, é claro, os participantes desejados.

Como agendar uma chamada no WhatsApp pelo Mac

Acesse o aplicativo do mensageiro no seu computador e clique na aba de ligações, no lado esquerdo da tela.

Em seguida, selecione “Programar ligação” e siga os mesmos passos que ensinamos acima.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
