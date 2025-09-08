Navegue

Mão levantada

Como “Levantar a mão” em chamadas do WhatsApp [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
08/09/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

Dentre a última leva de novidades anunciadas e liberadas pelo WhatsApp, uma certamente irá interessar quem costuma receber e/ou fazer chamadas de vídeo no mensageiro.

Publicidade

Agora, é possível selecionar um botão dedicado “Levantar a mão”, para que os outros participantes tomem conhecimento de que você deseja falar algo sem precisar interrompê-los.

Veja como utilizar essa função! 💬

Como usar o “Levantar a mão” no WhatsApp pelo iPhone/iPad

Com a chamada de vídeo em andamento, toque no botão com três pontinhos e escolha “Levantar a mão” para avisar os outros participantes; quando terminar de falar, toque em “Abaixar a mão”.

Como usar o “Levantar a mão” no WhatsApp pelo Mac

No app do macOS, o processo difere um pouco. Para levantar a mão, clique no ✋ ou, se preferir, use o atalho ⌃ control ⌘ command H.

Legal, né? 😉

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
