Fotos mostram detalhadamente suposta alça transversal para os “iPhones 17”

Uma das possíveis novidades em termos de acessórios para os novos iPhones, que deverão ser lançados amanhã, é uma alça transversal projetada para ser usada anexada às capas dos novos aparelhos.

Embora já tenhamos visto bem superficialmente supostas fotos da novidade, o leaker Sonny Dickson publicou hoje no X duas imagens nas quais podemos observá-la de maneira mais detalhada.

Nas novas fotos, podemos observar não apenas o “corpo” da alça, como também um close bem próximo de uma de suas extremidades, a qual inclui algumas partes metálicas e o cordão de fixação do acessório.

Here’s your first look at the Crossbody Strap for iPhone 17, do people actually use these? pic.twitter.com/jcJOuleRbq — Sonny Dickson (@SonnyDickson) September 8, 2025 Aqui está uma prévia da alça transversal para “iPhone 17”. As pessoas realmente usam isso?

O que não dá para saber ainda é se ela terá mesmo o mecanismo magnético para facilitar o encaixe e o desencaixe nas cases, como foi rumorado pelo leaker Majin Bu, responsável pelo rumor.

As cases que serão lançadas com os novos iPhones, vale recordar, potencialmente contarão com furos projetados para a anexação da alça — obviamente, também suportando acessórios similares de terceiros.

