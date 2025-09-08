Navegue

Leitura de 1 minuto

Fotos mostram detalhadamente suposta alça transversal para os “iPhones 17”

Douglas Nascimento
08/09/2025 • 09:20
Alça transversal para os iPhones

Uma das possíveis novidades em termos de acessórios para os novos iPhones, que deverão ser lançados amanhã, é uma alça transversal projetada para ser usada anexada às capas dos novos aparelhos.

Embora já tenhamos visto bem superficialmente supostas fotos da novidade, o leaker Sonny Dickson publicou hoje no X duas imagens nas quais podemos observá-la de maneira mais detalhada.

Nas novas fotos, podemos observar não apenas o “corpo” da alça, como também um close bem próximo de uma de suas extremidades, a qual inclui algumas partes metálicas e o cordão de fixação do acessório.

Aqui está uma prévia da alça transversal para “iPhone 17”. As pessoas realmente usam isso?

O que não dá para saber ainda é se ela terá mesmo o mecanismo magnético para facilitar o encaixe e o desencaixe nas cases, como foi rumorado pelo leaker Majin Bu, responsável pelo rumor.

As cases que serão lançadas com os novos iPhones, vale recordar, potencialmente contarão com furos projetados para a anexação da alça — obviamente, também suportando acessórios similares de terceiros.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
