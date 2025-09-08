Fotos mostram detalhadamente suposta alça transversal para os “iPhones 17”

Uma das possíveis novidades em termos de acessórios para os novos iPhones, que deverão ser lançados amanhã, é uma alça transversal projetada para ser usada anexada às capas dos novos aparelhos.
Embora já tenhamos visto bem superficialmente supostas fotos da novidade, o leaker Sonny Dickson publicou hoje no X duas imagens nas quais podemos observá-la de maneira mais detalhada.
Nas novas fotos, podemos observar não apenas o “corpo” da alça, como também um close bem próximo de uma de suas extremidades, a qual inclui algumas partes metálicas e o cordão de fixação do acessório.
O que não dá para saber ainda é se ela terá mesmo o mecanismo magnético para facilitar o encaixe e o desencaixe nas cases, como foi rumorado pelo leaker Majin Bu, responsável pelo rumor.
As cases que serão lançadas com os novos iPhones, vale recordar, potencialmente contarão com furos projetados para a anexação da alça — obviamente, também suportando acessórios similares de terceiros.
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto
Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x
Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB
Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x
Cor: branco ou preto
Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB
